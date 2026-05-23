Число погибших при атаке ВСУ на общежитие в Старобельске возросло до десяти

Борис Сатаров
Местонахождение еще 11 человек остается неизвестным.

Фото: © РИА Новости/МЧС РФ

Атака ВСУ на колледж в ЛНР

Количество погибших в результате атаки Вооруженных сил Украины на Старобельский профессиональный колледж в Лушанской Народной Республике (ЛНР) увеличилось до десяти человек, пострадали 48. Об этом сообщили в МЧС России. Спасатели работали всю ночь под постоянной угрозой повторных ударов, к аварийно-спасательным работам дополнительно привлекли силы горноспасательных подразделений.

Глава ЛНР Леонид Пасечник в своем канале в мессенджере МАКС сообщил, что местонахождение еще 11 студентов остается неизвестным. Поисково-спасательные работы продолжаются.

В пунктах временного размещения работают психологи и медики, родителям оказывают поддержку. К ликвидации последствий подключились волонтеры, общественники и неравнодушные жители республики.

«Конечно, это страшные часы ожидания… Это общая боль нашей республики, это общая боль всей страны. Приношу глубокие соболезнования родителям и близким погибших детей», — написал Пасечник.

В ночь на 22 мая беспилотники ВСУ точечно ударили по учебному корпусу и общежитию, где находились 86 несовершеннолетних.

