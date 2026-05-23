Захарова сравнила постпреда Латвии в ООН с медсестрой концлагеря Саласпилс

Дипломат прокомментировала заявление Саниты Павлюты-Десландес, назвавшей удар по общежитию в Старобельске «фейком Кремля».
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в разговоре с «Известиями» 23 мая указала на равнодушие постпреда Латвии в ООН Саниты Павлюты-Десландес к страданиям детей. Так она отреагировала на заявление дипломата, назвавшей удар по студенческому общежитию в Старобельске «фейком Кремля и провокацией».
«Вот из таких, как представитель Латвии в ООН — Саниты Павлюты-Десландес — в Саласпилсе набирали медсестер, отбиравших у детей кровь для солдат Третьего рейха», — сказала Захарова, добавив: «Теперь мы видим это воочию».
В ночь на 22 мая ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского колледжа, где находились 86 детей от 14 до 18 лет. Пятиэтажное здание обрушилось до второго этажа. По данным МЧС на 23 мая, погибли 10 человек, 38 пострадали, еще 11 числятся пропавшими без вести.
Постпред РФ при Совбезе ООН Василий Небензя заявил, что удар был преднамеренным — он пришелся на ночь, когда здание было заполнено людьми. Президент России Владимир Путин назвал атаку террористической и отметил, что она не связана с военной инфраструктурой, которой в том районе нет.
