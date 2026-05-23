Хитрости выращивания: может ли картофель помочь укоренить черенки комнатных растений
Согласно популярному в сети лайфхаку, клубень должен обеспечивать молодой побег влагой и питательными веществами.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
The Guardian: картофельный метод размножения растений признан неэффективным
Использование сырого картофеля для укоренения черенков комнатных цветов не оправдывает ожиданий и может замедлять рост корней. Об этом сообщило The Guardian.
Согласно популярному в сети лайфхаку, клубень должен обеспечивать молодой побег влагой и питательными веществами по мере своего разложения. Предполагалось, что содержащаяся в овоще салициловая кислота стимулирует развитие корневой системы.
Для проверки метода эксперты издания провели эксперимент. В сыром картофеле они проделывали отверстие, вставляли туда подготовленный черенок и перемещали в горшок с землей.
Тестирование проводилось на черенках розы и эпипремнума. В результате роза погибла до появления корней, а эпипремнум показал лишь незначительный рост, который оказался гораздо слабее, чем при использовании традиционных способов.
Научные данные указывают на то, что салициловая кислота, присутствующая в картофеле, в определенных концентрациях может не стимулировать, а, напротив, подавлять формирование корней.
Для успешного размножения домашних растений специалисты рекомендуют придерживаться проверенных методов. Самым надежным вариантом остается использование чистого среза, свежей воды и обеспечение достаточного количества рассеянного солнечного света.
Добавление овощных посредников в процесс посадки лишь усложняет задачу и не дает гарантированного результата.
