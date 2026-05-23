ФСБ предотвратила теракт в Белгородской области

В Белгородской области предотвращен крупный теракт, который планировала совершить местная жительница, завербованная украинскими спецслужбами. Об этом 23 мая сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

По данным ведомства, женщина сначала попалась на уловку телефонных мошенников и перевела крупную сумму на «безопасный счет». Затем с ней связались неизвестные, представившиеся правоохранителями. Под предлогом помощи в возврате украденных средств и «задержании преступников» они убедили ее участвовать в операции.

По заданию куратора женщина должна была забрать взрывное устройство из тайника, доставить его в людное место и привести в действие. Подрыв неминуемо привел бы к ее гибели и многочисленным жертвам среди мирного населения.

Жертва вовремя распознала обман и самостоятельно обратилась в органы безопасности. Сотрудники ФСБ предотвратили преступление и обезвредили взрывчатку. Силовики ведут розыск организаторов и их пособников.

Ранее, 22 мая, ЦОС ФСБ сообщил, что с начала 2026 года предотвращено 101 преступление террористического характера, из них 78 — теракты. Ведомство предупредило, что украинские спецслужбы продолжают активно вербовать граждан через мессенджеры Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

