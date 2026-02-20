Уголовное дело возбудили по факту пропажи вертолета в Амурской области

В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело по факту пропажи воздушного судна. Об этом говорится в Telegram-канале Восточного межрегионального Следственного управления транспорта Следственного комитета России (МСУТ СК РФ).

«МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц)», — сказано в посте.

Как уточнили в ведомстве, в четверг, 19 февраля, вертолет, на борту которого находились три человека, вылетел с площадки, расположенной в 130 километрах от села Амаранка Ромненского района Амурской области.

Однако в пункт назначения — село Амаранка — воздушное судно так и не прибыло. На связь в установленное время пилот тоже не вышел. Сейчас местонахождение вертолета, как и его пассажиров, неизвестно.

Сотрудники СК проводят необходимые следственные мероприятия и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в поисках вертолета в Амурской области задействованы 42 спасателя МЧС, 14 единиц техники, в том числе три снегохода и один беспилотник.

