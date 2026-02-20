Уголовное дело возбудили по факту пропажи вертолета в Амурской области

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 50 0

Местонахождение воздушного судна по-прежнему неизвестно.

Уголовное дело возбудили по факту пропажи вертолета

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело по факту пропажи воздушного судна. Об этом говорится в Telegram-канале Восточного межрегионального Следственного управления транспорта Следственного комитета России (МСУТ СК РФ).

«МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц)», — сказано в посте.

Как уточнили в ведомстве, в четверг, 19 февраля, вертолет, на борту которого находились три человека, вылетел с площадки, расположенной в 130 километрах от села Амаранка Ромненского района Амурской области.

Однако в пункт назначения — село Амаранка — воздушное судно так и не прибыло. На связь в установленное время пилот тоже не вышел. Сейчас местонахождение вертолета, как и его пассажиров, неизвестно.

Сотрудники СК проводят необходимые следственные мероприятия и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в поисках вертолета в Амурской области задействованы 42 спасателя МЧС, 14 единиц техники, в том числе три снегохода и один беспилотник.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.64
0.49 90.17
-0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:03
От гнева до апатии: какие изменения характера говорят о начинающейся деменции
9:00
Семья трещит по швам: как сын Виктории Бекхэм разрушил ее идеальный мир
9:00
Медали из отходов, дефицит презервативов, запой и измены: самые громкие скандалы Олимпиады-2026
9:00
Стильные жених и невеста: как сэкономить на покупке свадебного платья и костюма
8:48
Опасная находка: в пещерах Румынии обнаружили древнюю бактерию с устойчивостью к антибиотикам
8:32
Силы ПВО уничтожили 149 украинских дронов над регионами России за ночь

Сейчас читают

В Амурской области пропал вертолет с четырьмя людьми на борту
«Ланцеты» бьют по позициям врага. Лучшее видео из зоны СВО
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 февраля, для всех знаков зодиака
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

Как поздравить с 23 февраля папу мужа и бойцов СВО: картинки
Рамадан 2026: что можно и нельзя, пост, расписание намазов
Как провести Масленицу по дням недели: названия и традиции
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть