«Мост» между выходными: как россияне будут отдыхать в майские праздники 2026 года

В мае 2026 года россияне будут отдыхать шесть дней

Май в 2026 году не подарит длинных непрерывных выходных, но позволит отдохнуть дважды по три дня подряд. Разбираем производственный календарь, переносы и варианты отпуска, чтобы собрать максимум отдыха из имеющихся дат.

Два островка выходных

В 2026 году праздники распределились так:

1–3 мая — Праздник Весны и Труда;

9–11 мая — День Победы (с переносом).

Всего в первой половине месяца — шесть нерабочих дней, но между ними — обычная рабочая неделя.

Почему так? Потому что 1 мая выпадает на пятницу — уже формируется трехдневный отдых без дополнительных переносов. А 9 мая — на субботу; по статье 112 ТК РФ выходной переносится на следующий рабочий день, поэтому понедельник, 11 мая, становится нерабочим.

Календарь по дням

Чтобы не запутаться, вот краткий чек-лист:

30 апреля (чт) — рабочий, сокращен на 1 час;

1 мая (пт) — выходной;

2–3 мая (сб–вс) — выходные;

4–7 мая (пн–чт) — рабочие дни;

8 мая (пт) — рабочий, сокращен на 1 час;

9 мая (сб) — выходной;

10 мая (вс) — выходной;

11 мая (пн) — выходной (перенос).

Итог: отдых 1–3 мая и 9–11 мая, а с 4 по 8 мая — работаем.

Почему майские праздники короче, чем в предыдущие годы

В предыдущие годы правительство иногда «достраивало» длинные каникулы, перенося выходные из других месяцев. В 2026-м такой необходимости не возникло: 1 мая удачно примкнул к уикенду, а перенос на 9 мая сработал автоматически. Дополнительных решений о продлении отдыха не принимали.

Работаем ли 4–8 мая

Да, это полноценная рабочая неделя. Никаких скрытых выходных не предусмотрено. Единственное послабление — 8 мая сокращен на час как день, предшествующий празднику (ст. 95 ТК РФ).

Как собрать 11 дней отдыха

Если не хочется «разрыва» между праздниками, есть проверенная схема: взять отпуск с 4 по 8 мая (пять рабочих дней). Тогда отдых продлится с 1 по 11 мая включительно — 11 дней подряд.

Минус — финансовый. В мае 2026 года при пятидневке всего 19 рабочих дней. Чем их меньше, тем ощутимее разница между зарплатой и отпускными. Но если приоритет — путешествие, то формат идеален.

Совет: подавайте заявление заранее — желающих объединить майские будет много.

Производственный баланс месяца

31 календарный день

19 рабочих

12 выходных и праздничных

Майские-2026 получаются компактными, но при грамотном планировании их легко превратить в полноценные каникулы — без нарушения закона и с максимумом пользы для отдыха.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.