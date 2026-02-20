Экс-замминистра ЖКХ Астраханской области инсценировала смерть и скрывалась 13 лет

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Местонахождение бывшей чиновницы удалось установить в ходе расследования убийства двух местных жителей.

Фото, видео: Официальный канал СК России в Max; 5-tv.ru

Бывшая первый заместитель министра ЖКХ Астраханской области Марианна Ступина инсценировала собственную смерть, чтобы избежать наказания, и скрывалась более 13 лет. Сейчас она направлена в исправительную колонию. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

В 2012 году Ступину приговорили к семи годам лишения свободы за присвоение денежных средств в особо крупном размере, незаконное изготовление платежных документов и легализацию преступного дохода. После оглашения приговора она покинула регион и некоторое время проживала в Татарстане, уклоняясь от отбывания наказания.

Как был реализован план

Находясь в розыске, женщина отслеживала в интернете сообщения о пропавших без вести. В какой-то момент она обратила внимание на публикацию об обнаружении тела жительницы Новосибирской области, внешне схожей с ней.

Тогда Ступина разработала план инсценировки собственной смерти. В Новосибирскую область был направлен ее супруг, который «опознал» погибшую как свою жену. Это позволило создать видимость гибели экс-чиновницы и ввести правоохранительные органы в заблуждение.

После этого Ступина вернулась в Астраханскую область и на протяжении более 13 лет вела скрытный образ жизни.

Как ее нашли

Местонахождение бывшей чиновницы удалось установить в ходе расследования уголовного дела об убийстве двух местных жителей в 2010 году, один из которых занимался обналичиванием средств, похищенных должностными лицами министерства ЖКХ региона.

Следствие уточнило, что Ступина не причастна к указанному убийству и привлекалась к следственным действиям лишь в связи с прежними знакомствами с потерпевшим.

В настоящее время осужденная направлена в исправительную колонию для отбывания наказания. Кроме того, решается вопрос о правовой оценке ее действий, связанных с инсценировкой смерти.

Также правоохранительные органы проверяют возможную причастность бывшего министра ЖКХ Астраханской области к убийству 2010 года.

