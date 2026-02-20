Умер солист Shortparis Николай Комягин в возрасте 39 лет

Диана Кулманакова
Некоторое время он работал школьным учителем мировой художественной культуры.

Фото: legion-media/Михаил Терещенко/ТАСС

Солист группы Shortparis Николай Комягин скончался в возрасте 39 лет. Об этом сообщила телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале.

По ее словам, артисту стало плохо после тренировки по боксу. Его сердце не выдержало.

«Ему было 39 лет. Горько и больно. Талантливый, яркий, молодой, в высшей степени самобытный. Приехавший из Сибири, покоривший сначала Питер, потом Москву, потом всю Россию», — написала Собчак.

 

Фото: Instagram*/m.kosukhina

Путь от Новокузнецка до европейских фестивалей

Николай Комягин родился в Новокузнецке. По образованию он был искусствоведом, некоторое время работал школьным учителем мировой художественной культуры.

В 2010-е годы переехал в Санкт-Петербург, где вместе с единомышленниками создал группу Shortparis. С 2012 года он был ее постоянным солистом и фронтменом.

Музыку коллектива критики описывали как post-pop и experimental с выраженным перформативным элементом и социально-политическими темами в текстах. Группа выступала на крупных российских и зарубежных площадках, а их композиции звучали на международных фестивалях, включая Канны и Венецию.

Работа в театре и кино

Помимо музыкальной деятельности, Комягин работал в музейной и образовательной среде: возглавлял образовательный центр при Музее искусства Санкт-Петербурга (филиал ЦВЗ «Манеж»), читал лекции.

Как актер он снимался в фильме «Лето» режиссера Кирилла Серебренникова, а также участвовал в короткометражных проектах.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

