Не только Эндрю: как королевская семья Британии нарушала закон

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Нынешний король Карл III и принцесса Анна тоже попадали в поле зрения правоохранителей.

У кого кроме Эндрю проблемы с законом в королевской семье

Фото: © Getty Images/Neil Emmerson

Daily Mail: не только Эндрю имеет проблемы с законом в британской королевской семье

Арест бывшего принца Эндрю Маунтбеттен-Виндзора стал особо скандальным событием для современной Великобритании. Однако история британской королевской семьи знает немало драматичных эпизодов, связанных с расследованиями, судами и даже казнями монархов. Об этом сообщает Daily Mail.

Современные скандалы

В 2005 году нынешний король Карл III был допрошен бывшим главой столичной полиции Джоном Стивенсом в рамках расследования обстоятельств гибели принцессы Дианы. Поводом стала записка, якобы переданная дворецкому Полу Барреллу, в которой говорилось о возможной угрозе ее жизни.

В ходе проверки доказательств версии о заговоре найдено не было, и дело закрыли.

Сестра короля, принцесса Анна, в 2002 году была признана виновной в нарушении закона об опасных собаках после того, как ее английский бультерьер укусил двух детей в Большом Виндзорском парке. Суд оштрафовал ее и обязал выплатить компенсацию пострадавшим. Годом ранее Анну также подвергли денежным санкциям за превышение скорости.

В 2020 году ее дочь, Зара Тиндалл, была лишена водительских прав на шесть месяцев за превышение скорости при уже накопленных штрафных баллах.

Монархи под арестом

Самый драматичный случай произошел в XVII веке. В 1647 году в ходе гражданской войны в Англии был арестован Карл I. После неудачных переговоров и попытки бегства его обвинили в государственной измене. В 1649 году он был казнен. Карл I стал единственным правящим английским монархом, казненным своими подданными.

Еще раньше, в 1586 году, была осуждена и впоследствии казнена Мария Стюарт — ее обвиняли в заговоре против Елизаветы I.

В 1536 году по обвинению в государственной измене и супружеской неверности была арестована и обезглавлена королева Анна Болейн — вторая жена Генриха VIII.

Еще раньше, в 1399 году, Ричард II был арестован по приказу своего кузена. Его вынудили отречься от престола. Позднее он умер в заключении при загадочных обстоятельствах.

История повторяется

Современная британская монархия существует в условиях конституционной системы и верховенства закона. Однако арест члена королевской семьи вновь напомнил, что даже представители династии не застрахованы от расследований и судебных разбирательств.

История показывает: корона не всегда гарантировала неприкосновенность.

