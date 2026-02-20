Не только Эндрю: как королевская семья Британии нарушала закон
Нынешний король Карл III и принцесса Анна тоже попадали в поле зрения правоохранителей.
Фото: © Getty Images/Neil Emmerson
Daily Mail: не только Эндрю имеет проблемы с законом в британской королевской семье
Арест бывшего принца Эндрю Маунтбеттен-Виндзора стал особо скандальным событием для современной Великобритании. Однако история британской королевской семьи знает немало драматичных эпизодов, связанных с расследованиями, судами и даже казнями монархов. Об этом сообщает Daily Mail.
Современные скандалы
В 2005 году нынешний король Карл III был допрошен бывшим главой столичной полиции Джоном Стивенсом в рамках расследования обстоятельств гибели принцессы Дианы. Поводом стала записка, якобы переданная дворецкому Полу Барреллу, в которой говорилось о возможной угрозе ее жизни.
В ходе проверки доказательств версии о заговоре найдено не было, и дело закрыли.
Сестра короля, принцесса Анна, в 2002 году была признана виновной в нарушении закона об опасных собаках после того, как ее английский бультерьер укусил двух детей в Большом Виндзорском парке. Суд оштрафовал ее и обязал выплатить компенсацию пострадавшим. Годом ранее Анну также подвергли денежным санкциям за превышение скорости.
В 2020 году ее дочь, Зара Тиндалл, была лишена водительских прав на шесть месяцев за превышение скорости при уже накопленных штрафных баллах.
Монархи под арестом
Самый драматичный случай произошел в XVII веке. В 1647 году в ходе гражданской войны в Англии был арестован Карл I. После неудачных переговоров и попытки бегства его обвинили в государственной измене. В 1649 году он был казнен. Карл I стал единственным правящим английским монархом, казненным своими подданными.
Еще раньше, в 1586 году, была осуждена и впоследствии казнена Мария Стюарт — ее обвиняли в заговоре против Елизаветы I.
В 1536 году по обвинению в государственной измене и супружеской неверности была арестована и обезглавлена королева Анна Болейн — вторая жена Генриха VIII.
Еще раньше, в 1399 году, Ричард II был арестован по приказу своего кузена. Его вынудили отречься от престола. Позднее он умер в заключении при загадочных обстоятельствах.
История повторяется
Современная британская монархия существует в условиях конституционной системы и верховенства закона. Однако арест члена королевской семьи вновь напомнил, что даже представители династии не застрахованы от расследований и судебных разбирательств.
История показывает: корона не всегда гарантировала неприкосновенность.
