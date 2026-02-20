Дети и работники школы эвакуированы после атаки дрона ВСУ в Энергодаре

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 43 0

В здании были выбиты стекла и поврежден фасад.

ВСУ атаковали дроном школу в Энергодаре

Фото: © РИА Новости/Сергей Аверин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Дети и работники школы № 4 в Энергодаре были эвакуированы после атаки беспилотника Вооруженных сил Украины. В момент происшествия в здании находились около 700 человек — 600 учеников и порядка 100 сотрудников. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

По данным властей, беспилотник врезался в дерево на территории учебного заведения. В результате были выбиты стекла и поврежден фасад здания.

«Главное — удалось избежать жертв. Никто из учеников и персонала не пострадал. Дети и работники школы эвакуированы», — говорится в сообщении.

Балицкий назвал произошедшее очередным актом террора киевского режима в отношении гражданского населения и подчеркнул, что все обстоятельства будут зафиксированы и переданы в соответствующие органы.

На месте работают экстренные службы. Жителей призвали сохранять спокойствие, не приближаться к зоне работы оперативных групп и доверять только официальным источникам информации.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что автомобиль с туристами провалился под лед на Байкале. Есть погибшие.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.64
0.49 90.17
-0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:46
Фигуристку Петросян вызвали на допинг-контроль после выступления на ОИ-2026
13:41
В Дагестане произошел камнепад, остановивший движение транспорта на пять дней
13:35
Автомобиль ушел под лед у мыса Хобой — что известно о трагедии на Байкале
13:28
Дети и работники школы эвакуированы после атаки дрона ВСУ в Энергодаре
13:16
В Амаранке развернут оперативный штаб по поиску исчезнувшего вертолета
13:12
Губернатор Иркутской области прокомментировал трагедию с туристами на Байкале

Сейчас читают

Автомобиль с туристами провалился под лед на Байкале — есть погибшие
«Золотая» сделка или обуза? Сможет ли Лурье заработать на квартире Долиной
Базовые и углубленные: какие анализы помогут выявить рак на ранней стадии
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

Как поздравить с 23 февраля папу мужа и бойцов СВО: картинки
Рамадан 2026: что можно и нельзя, пост, расписание намазов
Как провести Масленицу по дням недели: названия и традиции
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть