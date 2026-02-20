Лавров и глава МИД Ирана обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной программы

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 33 0

Разговор состоялся после заявлений Трампа о готовности предоставить Тегерану до 15 дней для достижения договоренностей с Вашингтоном.

Что Лавров и глава МИД Ирана обсудили о ядерной программе

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава МИД Ирана Аббас Аракчи провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной программы. Сообщение об этом опубликовано на сайте Министерства иностранных дел РФ.

В ведомстве уточнили, что министры обменялись оценками текущей обстановки с учетом прошедших в Женеве непрямых переговоров между представителями США и Ирана. Российская сторона подтвердила поддержку переговорного процесса при условии соблюдения прав Тегерана и принципов Договора о нераспространении ядерного оружия.

Также обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества Москвы и Тегерана.

Разговор состоялся после заявлений президента США Дональда Трампа, который сообщал о готовности предоставить Тегерану до 15 дней для достижения договоренностей с Вашингтоном. По его словам, этот срок является предельным для выработки возможной сделки.

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва фиксирует беспрецедентную эскалацию вокруг Ирана и рассчитывает на дипломатическое урегулирование разногласий между Тегераном и Вашингтоном. Он подчеркивал, что Россия продолжает развивать отношения с иранской стороной и призывает участников процесса к сдержанности.

До этого, 17 февраля, газета The Wall Street Journal сообщила, что Иран в рамках возможных договоренностей с США рассматривает вариант временной приостановки обогащения урана сроком до трех лет, а также возможность вывоза части запасов за пределы страны.

Ранее, писал 5-tv.ru, международное агентство по атомной энергии предложило пути для решения конфликта между США и Ираном. Глава агентства Рафаэль Гросси уже провел встречу с представителями администрации американского лидера.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.64
0.49 90.17
-0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:27
В Москве 16-летний студент колледжа поджег колонку АЗС и скрылся
15:23
Дроны ВСУ атаковали больницу в Брянской области
15:15
Обнаруживший останки царской семьи геолог Авдонин умер на 94-м году жизни
15:13
В Польше намерены кормить голубей противозачаточными препаратами
15:05
РКН: Telegram создал инфраструктуру, позволяющую сливать данные россиян
15:01
Джиган припер Самойлову к стенке: рэперу предложили подписать мировое соглашение

Сейчас читают

Обнаружены тела семи человек на месте провала автомобиля на Байкале
Автомобиль с туристами провалился под лед на Байкале — есть погибшие
Свидание с поп-королем: Киркоров подготовил уникальный сюрприз для поклонников
Забытый узор — золотой запас: почему бабушкины салфетки теперь стоят целое состояние

Интересные материалы

Как поздравить с 23 февраля папу мужа и бойцов СВО: картинки
Рамадан 2026: что можно и нельзя, пост, расписание намазов
Как провести Масленицу по дням недели: названия и традиции
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть