Самойлова и Джиган были замечены вместе накануне развода

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 18 0

Звездные родители устроили шумный праздник.

Джиган и Оксана были вместе на дне рождении сына

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Блогер и многодетная мама Оксана Самойлова и рэпер Джиган, которые находятся в процессе развода, устроили для младшего сына Давида пышный праздник в стиле супергеройских комиксов. Об этом пишет 7Дней.ru со ссылкой на социальные сети Самойловой.

На празднике по случаю шестого дня рождения Давида присутствовали все четверо детей пары, а также друзья именинника. Детей развлекали аниматоры в костюмах супергероев.

В объективы камер Оксана и Джиган попали всего пару раз, когда младший наследник задувал свечи на праздничном торте. Оксана пока никак не комментировала воссоединение с супругом на семейном празднике.

Оксана Самойлова подала заявление о расторжении брака с Джиганом 6 октября 2025 года. Рэпер, в свою очередь, направил в суд ходатайство о примирении. Пара состояла в отношениях с 2010 года. В браке у них родились четверо детей: Ариела, Лея, Майя и Давид. Суд 17 ноября дал Самойловой и Джигану два месяца на примирение. Блогер утверждала, что намерена довести бракоразводный процесс до конца.

Ранее также сообщалось о том, что Джиган потребовал признать брачный договор с Самойловой недействительным. Учитывая новые обстоятельства, дело будет передано в Савеловский суд, где, в свою очередь, защита артиста намерена доказать неправомерность соглашения, подписанного в 2020 году.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

-7° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
76.64
0.49 90.17
-0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:42
Самойлова и Джиган были замечены вместе накануне развода
23:30
Своих проблем хватает: Захарова посоветовала Лондону перестать выдумывать врагов
23:16
«Бригада» возглавила список лучших детективных сериалов 1990-х и 2000-х
23:12
Собянин: еще две московские площадки получили статус технопарка
22:59
Зима недаром злится: сильных морозов в Москве больше не будет
22:48
«Со мной все хорошо!» — SHAMAN объяснил свой скандальный перформанс на Байкале

Сейчас читают

«На Байкале»: Мизулина показала, что на самом деле лизал SHAMAN
Лед Байкала, гнев шаманов и угроза гепатита: чем обернется ледяная выходка SHAMAN
Водителям 65+ закрутили гайки: новые правила медосмотра в 2026 году
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

Как поздравить с 23 февраля папу мужа и бойцов СВО: картинки
Рамадан 2026: что можно и нельзя, пост, расписание намазов
Как провести Масленицу по дням недели: названия и традиции
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть