Самойлова и Джиган были замечены вместе накануне развода

Блогер и многодетная мама Оксана Самойлова и рэпер Джиган, которые находятся в процессе развода, устроили для младшего сына Давида пышный праздник в стиле супергеройских комиксов. Об этом пишет 7Дней.ru со ссылкой на социальные сети Самойловой.

На празднике по случаю шестого дня рождения Давида присутствовали все четверо детей пары, а также друзья именинника. Детей развлекали аниматоры в костюмах супергероев.

В объективы камер Оксана и Джиган попали всего пару раз, когда младший наследник задувал свечи на праздничном торте. Оксана пока никак не комментировала воссоединение с супругом на семейном празднике.

Оксана Самойлова подала заявление о расторжении брака с Джиганом 6 октября 2025 года. Рэпер, в свою очередь, направил в суд ходатайство о примирении. Пара состояла в отношениях с 2010 года. В браке у них родились четверо детей: Ариела, Лея, Майя и Давид. Суд 17 ноября дал Самойловой и Джигану два месяца на примирение. Блогер утверждала, что намерена довести бракоразводный процесс до конца.

Ранее также сообщалось о том, что Джиган потребовал признать брачный договор с Самойловой недействительным. Учитывая новые обстоятельства, дело будет передано в Савеловский суд, где, в свою очередь, защита артиста намерена доказать неправомерность соглашения, подписанного в 2020 году.

