«Минуту тишины»: Анастасия Уколова о главных трудностях во время съемок

Актриса Уколова: на съемочной площадке могут не только ругаться, но и грубить

Актриса Анастасия Уколова рассказала, что работа артиста требует больших энергетических затрат. Поэтому очень часто на площадке у кого-то случается срыв. Этим знаменитость поделилась с корреспондентом 5-tv.ru на съемках второй части фильма «Сокровища гномов: Пещера Али-Бабы».

По словам Анастасии Уколовой, это естественно, так как невозможно всегда оставаться бодрой, веселой и включенной.

«У всех на площадке есть какие-то срывы, расстройства. И те, кто работают в кино, они понимают, если даже кто-то на площадке может ругаться или как-то грубить, то это усталость накопленная. В нашем кругу все на это реагируют как бы иначе», — сказала актриса.

Анастасия Уколова добавила: когда происходят какие-то ситуации, то человеку дают выдохнуть. Вполне нормально, как уточнила знаменитость, будет, если артист скажет, что ему необходима «минута тишины», а затем он встанет и выйдет из павильона.

Кроме того, актриса рассказала о том, что ей нужно, чтобы на съемках чувствовать себя на все сто. Самое главное — здоровый сон. Уколова призналась: перед сложным рабочим днем ей просто необходимо выспаться.

