«Ему башню не снесет»: Уколова об отцовских качествах Кологривого

Анастасия Уколова: Никита Кологривый — любящий и ответственный отец

Несмотря на то, что актер Никита Кологривый сам как большой ребенок, он ответственный отец. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказала его коллега Анастасия Уколова на съемках второй части фильма «Сокровища гномов: Пещера Али-Бабы».

«Я Никиту очень давно знаю, он большой ребенок, но в нем более проявлено чувство ответственности за других. То есть так прям ему башню не сорвет, и он не улетит не пойми куда, оставив дочь с женой совсем без присмотра», — заверила актриса.

Она уточнила, что Кологривый успел проявить себя как заботливый и любящий родитель. Артист часто показывает фотографии своей дочери Есении и много о ней рассказывает. Недавно он поделился тем, что купил наследнице дом для куклы Барби.

Никита Кологривый в 2020 году женился на коллеге Александрине Питиримовой, с которой познакомился во время учебы в ГИТИС. В мае 2021 года у них родилась дочь Есения. Но в 2023-м артисты расстались, хотя юридически развод так и не был оформлен.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Никита Кологривый воспринимает награду «Золотой орел» с осторожностью и надеется, что она не повлияет на его творческое восприятие. Этой премии он удостоился за роль лейтенанта Таманцева в художественном фильме «Август», снятом по мотивам романа Владимира Богомолова «В августе сорок четвертого».

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.