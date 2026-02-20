«Ему башню не снесет»: Уколова об отцовских качествах Кологривого

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 68 0

По мнению знаменитости, ее коллега сам часто ведет себя как большой ребенок.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Анастасия Уколова: Никита Кологривый — любящий и ответственный отец

Несмотря на то, что актер Никита Кологривый сам как большой ребенок, он ответственный отец. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказала его коллега Анастасия Уколова на съемках второй части фильма «Сокровища гномов: Пещера Али-Бабы».

«Я Никиту очень давно знаю, он большой ребенок, но в нем более проявлено чувство ответственности за других. То есть так прям ему башню не сорвет, и он не улетит не пойми куда, оставив дочь с женой совсем без присмотра», — заверила актриса.

Она уточнила, что Кологривый успел проявить себя как заботливый и любящий родитель. Артист часто показывает фотографии своей дочери Есении и много о ней рассказывает. Недавно он поделился тем, что купил наследнице дом для куклы Барби.

Никита Кологривый в 2020 году женился на коллеге Александрине Питиримовой, с которой познакомился во время учебы в ГИТИС. В мае 2021 года у них родилась дочь Есения. Но в 2023-м артисты расстались, хотя юридически развод так и не был оформлен.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Никита Кологривый воспринимает награду «Золотой орел» с осторожностью и надеется, что она не повлияет на его творческое восприятие. Этой премии он удостоился за роль лейтенанта Таманцева в художественном фильме «Август», снятом по мотивам романа Владимира Богомолова «В августе сорок четвертого».

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.64
0.49 90.17
-0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:27
В Москве 16-летний студент колледжа поджег колонку АЗС и скрылся
15:23
Дроны ВСУ атаковали больницу в Брянской области
15:15
Обнаруживший останки царской семьи геолог Авдонин умер на 94-м году жизни
15:13
В Польше намерены кормить голубей противозачаточными препаратами
15:05
РКН: Telegram создал инфраструктуру, позволяющую сливать данные россиян
15:01
Джиган припер Самойлову к стенке: рэперу предложили подписать мировое соглашение

Сейчас читают

Обнаружены тела семи человек на месте провала автомобиля на Байкале
Автомобиль с туристами провалился под лед на Байкале — есть погибшие
Свидание с поп-королем: Киркоров подготовил уникальный сюрприз для поклонников
Забытый узор — золотой запас: почему бабушкины салфетки теперь стоят целое состояние

Интересные материалы

Как поздравить с 23 февраля папу мужа и бойцов СВО: картинки
Рамадан 2026: что можно и нельзя, пост, расписание намазов
Как провести Масленицу по дням недели: названия и традиции
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть