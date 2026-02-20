Николай Парфенюк записал трек «Ты прости меня, мама» для трибьют-альбома «Любэ»

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 23 0

Впервые песня вышла в третьем студийном альбоме группы в 1994 году.

Парфенюк записал трек Любэ «Ты прости меня, мама» — видео

Фото: ООО «Продюсерский центр И.Матвиенко»; 5-tv.ru

Заслуженный артист России, композитор Николай Парфенюк записал кавер-версию песни «Ты прости меня, мама» для трибьют-альбома группы «Любэ». Новость об этом появилась на странице «Любэ» в соцсети «ВКонтакте».

«Ребята! Продолжайте сосуществовать, творить, напоминать о себе. <…> Здоровья, новых песен, удачи! Спасибо!» — обратился музыкант к коллективу.

Обновленная композиция стала частью пластинки «Любэ 35. Все опять начинается». Впервые песня вышла в третьем студийном альбоме группы в 1994 году. Поэт Александр Шаганов, написавший слова на музыку Игоря Матвиенко, назвал песню глубоко личной. Он написал эти слова в память о своей матери.

«Я был достаточно молодым человеком 20-ти лет и остался, как называется, один. И можно сказать, это был мой выпускной экзамен по стихосложению. Вот обратите внимание: я писал на готовую музыку, что требует определенных навыков. А там короткая строка, безупречная рифма. Я старался», — рассказал поэт.

Шаганов также высоко оценил вокал народного артиста РФ, фронтмена группы «Любэ» Николая Расторгуева в оригинальной версии песни. Кроме того, он назвал участие Парфенюка в трибьют-альбоме группы большой удачей.

Ранее сообщалось о том, что рэпер ST (настоящее имя — Александр Степанов. — Прим. ред.) записал трек «Младшая сестренка» для трибьюта «Любэ». По словам Александра, он хотел исполнить именно эту песню коллектива. И именно она оказалась свободной. Рэпер также рассказал, что добавил в песню и личную историю. В его семье растут две дочери, и во многом песня — это разговор отца с дочерьми.

Также в работе над трибьют-альбомом «Любэ 35. Все опять начинается» приняли участие народные артисты РФ Дмитрий Маликов и Лариса Долина, заслуженные артисты РФ Леонид Агутин и Пелагея, певица Любовь Успенская и другие звезды российской эстрады.

