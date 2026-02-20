«Я долго молчала»: мошенники написали пост о разводе с мужем от лица Ивлеевой

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Аферисты надавили на якобы скрытые проблемы в семье звезды.

Что написали мошенники в посте о разводе Ивлеевой с мужем

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Мошенники выложили пост о разрыве Насти Ивлеевой с мужем в соцсети

В социальной сети блогера Настя Ивлеева появился пост о разводе и домашнем насилии, который, как и предыдущий, оказался публикацией мошенников. Неизвестные разместили текст от имени знаменитости после взлома ее аккаунта.

В опубликованном сообщении утверждалось, что Ивлеева якобы рассталась с супругом и долгое время скрывала проблемы в семье. В тексте аферисты заявили о трудностях в браке звезды, обвинениях в алкоголизме и насилии, а также о переживаниях во время беременности.

При этом пост сопровождался благодарностью подписчикам за поддержку и обещанием раскрыть подробности в профиле.

«Ушла от мужа. Я долго молчала. Слишком долго. Молчание стало моим щитом, моей тюрьмой и моей привычкой. Но сегодня я больше не хочу прятаться», — написали аферисты от лица Насти.

Личная жизнь Насти Ивлеевой

Ивлеева сообщила о замужестве в конце 2024 года. Ее избранником стал телеведущий Филипп Бегак. Регистрация брака прошла в Мурманской области во время поездки пары по северу России. Для обоих этот союз стал не первым.

До этого блогер состояла в браке с рэпером Элджеем, их отношения завершились в 2021 году. Бегак ранее был женат на фотографе Виталине Строкач, в этом браке родилась дочь. Позже он также состоял в отношениях с моделью Анастасией Абрютиной.

После сообщений о свадьбе в сети появлялись версии о том, что союз мог быть заключен ради публичности. Ивлеева опубликовала фотографии с церемонии весной 2025 года. Мероприятие прошло в узком кругу близких без масштабного торжества.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, злоумышленники получили доступ к странице блогера. Тогда от имени Насти разместили информацию о якобы ее беременности, а также опубликовали видео с супругом Филиппом.

