В США мужчина случайно отравил насмерть двух подростков в парке

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист 22 0

Семьям погибших оказывается необходимая поддержка.

От чего погибли двое подростков в кемпинге

Фото: www.globallookpress.com/Marcin Nowak

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Великобритании задержан ответственный за гибель двух подростков в кемпинге

В Йоркшире полиция задержала 33-летнего мужчину по подозрению в непредумышленном убийстве двух подростков на территории кемпинга. Об этом сообщает Daily Mail.

Жертвами стали 17-летний и 15-летняя подростки. Тела школьников обнаружили в арендованном домике.

По предварительной версии следствия, причиной смерти стало отравление угарным газом из-за неисправного оборудования или нарушений в работе отопительных приборов. За состояние этих аппаратов отвечал задержанный мужчина.

Полиция продолжает устанавливать точные обстоятельства утечки газа. Семьям погибших и жителям соседних домов оказывается необходимая поддержка.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Тигарде водитель пикапа на высокой скорости потерял управление и врезался в жилой дом. Авария произошла около трех часов ночи, и удар был настолько сильным, что первый этаж дома разрушился.

В этот момент в здании находилась семья из пяти человек. Люди смогли выбраться через черный ход, никто не пострадал. Водитель и его пассажир были найдены без сознания и доставлены в больницу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

-6° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.75
0.11 90.28
0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:07
Путин подписал закон о сохранении выплат многодетным семьям
22:56
«Не просто служил, а еще и не косил»: Гуров высказался о службе в армии
22:38
Как часто нужно менять губку для мытья посуды? Ученый дал однозначный ответ
22:34
В США мужчина случайно отравил насмерть двух подростков в парке
22:23
Жест дружбы: Джонни Депп бесплатно предоставил дом Эрику Дэйну перед его смертью
22:05
Болезнь достигла предела: психологи раскрыли правду о выгорании

Сейчас читают

До глубокой ночи: чем Элвис и Присцилла Пресли занимались вечерами, когда ей было 14 лет
Пожилые супруги покончили с собой из-за спора о выселении с дачи
Лед Байкала, гнев шаманов и угроза гепатита: чем обернется ледяная выходка SHAMAN
Забытый узор — золотой запас: почему бабушкины салфетки теперь стоят целое состояние

Интересные материалы

Как поздравить с 23 февраля папу мужа и бойцов СВО: картинки
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
Как провести первую неделю Великого поста: запреты и правила
Как провести Масленицу по дням недели: названия и традиции