Ребенок выпал из окна в детском саду Якутска

Диана Кулманакова
Инцидент произошел в момент подготовки группы к завтраку.

Фото: © РИА Новости/Александр Пирагис

В Якутске воспитанник детского сада № 52 «Белочка» выпал из окна второго этажа. Ребенку понадобилась медицинская помощь. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования и науки Республики Саха (Якутия).

Инцидент произошел в момент подготовки группы к завтраку. По данным ведомства, один из воспитанников находился в спальне, самостоятельно забрался на подоконник, открыл окно и упал вниз.

Воспитательница попыталась предотвратить падение и схватила ребенка за одежду, однако удержать его не смогла.

«Ребенок был оперативно госпитализирован, в данное время после осмотра врачей и оказания необходимой помощи отправлен домой», — говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что произошедшее находится на контроле ведомства. В детском саду организована служебная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства инцидента, а также дана оценка соблюдению мер безопасности.

Информация о характере травм ребенка не уточняется.

Ранее писал 5-tv.ru о том, что несовершеннолетний выпал из окна второго этажа здания средней общеобразовательной школы № 22 в Северодвинске. По факту произошедшего прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа начала проверку.

Надзорные органы регулярно напоминают о необходимости строгого соблюдения правил безопасности в образовательных учреждениях, особенно в помещениях, расположенных на верхних этажах.

