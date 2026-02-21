Сицилиец научил собаку выбрасывать мусор, чтобы не нарваться на огромный штраф

В городе Катания на Сицилии камера видеонаблюдения поймала в свой объектив небольшую собаку, которая тащит в зубах пакет с мусором и оставляет его на обочине дороги, то и дело оглядываясь по сторонам. Снятый полицейскими ролик опубликовали в соцсетях представители мэрии, напомнив гражданам, что действия пса незаконны.

Судя по всему, выбрасывать мусор в неположенном месте собаку научил ленивый хозяин. Хорошо устроился — сам он закон как будто не нарушает, а его питомца вряд ли кто-то арестует и оштрафует. Кроме того, четвероногий друг проворачивает свои делишки в темное время суток, с расчетом на минимальное внимание правоохранителей.

«Изобретательность никогда не может быть оправданием для невоспитанности», — говорится в сообщении мэрии.

Как отметили представители власти, поведение находчивого сицилийца является неправильным не только с точки зрения загрязнения города, но и в связи с попыткой обойти закон с помощью «эксплуатации невинного четвероногого друга». Некоторые пользователи сети, комментируя ситуацию, предположили, что пес может быть и бродячим.

Однако по данным журналистов The Guardian, владельца собаки идентифицировали и оштрафовали. В Италии со всей строгостью относятся к подобным нарушением, так как загрязнение городов, особенно в южных регионах, превращается в большую проблему.

Муниципалитеты устанавливает видеокамеры, фотоловушки и интеллектуальные системы мониторинга. Штраф за несанкционированное оставление отходов может составить от полутора до 18 тысяч евро с возможностью привлечения к уголовной ответственности. В Палермо, по словам чиновников, 93% штрафов за незаконный сброс мусора были выписаны на основании записей с камер.

