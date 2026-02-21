Крепкие и здоровые: как грамотно выбрать семена для рассады

Выращивание рассады — важный этап, от которого зависит будущий урожай

Во многом качество будущего урожая зависит от рассады. Чтобы растения были крепкими и здоровыми, сначала нужно выбрать «правильные» семена, а уже затем подготовить хороший грунт. Об этом говорится в материале Газета.ру.

Перед тем как сажать семена, следует выбрать из них самые лучшие — крупные. После чего следует погрузить понравившиеся зерна в слабо соленую воду на 10–15 минут. Эксперты в беседе с газетой порекомендовали россиянам приготовить раствор в пропорции один к одному.

Пустые семена всплывут, а пригодные для посадки опустятся на дно. Не менее важно подобрать хороший грунт для будущей рассады. Его можно купить в специальном магазине или сделать самостоятельно. В последнем случае человеку понадобится торф, дерновая земля, перегной и песок. Нужно все это соединить в одной большой таре.

«Перед посадками почву желательно обеззаразить, полив кипятком или раствором марганцовки», — отметили эксперты.

Сроки посадки в основном зависят от двух факторов: вид растения и климатические особенности региона. Еще важно учитывать время, когда рассада будет пересажена в теплицу или огород. Например, томаты сеют в конце февраля, а в середине марта их уже можно смело пересаживать в открытый грунт.

Перцы и баклажаны, по словам экспертов, требуют большего времени для роста. Следовательно, семена данных овощей сеют немного раньше — в середине февраля. Огурцы, кабачки и тыкву сажают в апреле. При выборе сроков посадки специалисты порекомендовали дачникам ориентироваться на Лунный календарь.

