Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Ямало-Ненецком автономном округе

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 70 0

На борту лайнера находились десять человек.

Вертолет жестко сел в Ямало-Ненецком автономном округе

Фото: Telegram/Уральская транспортная прокуратура/uraltransprok

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Известно, что на борту лайнера находились десять человек, из них — три члена экипажа. Одному человеку потребовалась медицинская помощь.

«Пострадавшему члену экипажа оказали медицинскую помощь амбулаторно», — уточнил собеседник.

Все причины и обстоятельства происшествия в данный момент устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru писал, что пилот потерпевшего крушение вертолета в Приамурье Robinson R44 не имел права управлять им. Об этом сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. В официальном Telegram-канале ведомства сказано, что полет осуществлялся без уведомления органов аэронавигации.

То есть воздушное судно, пропавшее с радаров в минувший четверг, не было зарегистрировано в установленном порядке. Следователи продолжают выяснять все детали аварии. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-8° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
76.75
0.11 90.28
0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:58
Тела восьми человек подняты водолазами со дна Байкала
12:42
Венгрия пригрозила блокировать решения ЕС по Украине из-за нефтепровода «Дружба»
12:24
В СК сообщили, что могло стать причиной жесткой посадки вертолета Ми-8 на Урале
12:05
ВС РФ освободили населенный пункт Карповка в Донецкой Народной Республике
12:00
Выбраться живым: как спастись во время пожара в сауне и бане
11:50
Дюжина преград на пути к стройности: ошибки, мешающие похудеть

Сейчас читают

Актрисе Светлане Немоляевой потребовалась помощь врачей из-за проблем с сердцем
Привычка все смахивать: правда ли закрытые приложения экономят заряд телефона
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 февраля, для всех знаков зодиака
Забытый узор — золотой запас: почему бабушкины салфетки теперь стоят целое состояние

Интересные материалы

Как поздравить с 23 февраля папу мужа и бойцов СВО: картинки
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
Как провести первую неделю Великого поста: запреты и правила
Как провести Масленицу по дням недели: названия и традиции