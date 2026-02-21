Пилот потерпевшего крушение вертолета в Приамурье не имел права управлять им

На месте падения воздушного судна криминалисты нашли фюзеляж Robinson R44 со следами горения.

Кто управлял вертолетом пропавшим в Амурской области

Фото: Telegram/Восточно-Сибирская транспортная прокуратура/vstproc

Тема:
Пропавший вертолет в Амурской области

Потерпевший крушение вертолет в Амурской области не был зарегистрирован

Вертолет, потерпевший крушение в Амурской области, принадлежал погибшему пилоту. Он не имел права управлять воздушным судном. Об этом сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В официальном Telegram-канале ведомства сказано, что полет осуществлялся без уведомления органов аэронавигации. То есть воздушное судно, пропавшее с радаров в минувший четверг, не было зарегистрировано в установленном порядке.

Следователи продолжают выяснять все детали аварии. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц».

Ранее сообщалось, что вертолет Robinson R44 был найден недалеко от места взлета — в Ромненском районе, почти в 130 километрах от села Амаранка. На борту находилось три человека, включая двоих сотрудников полиции, которые возвращались с места происшествия. В результате аварии все пассажиры, а также пилот судна погибли. На месте крушения криминалисты нашли обломки вертолета со следами горения.

