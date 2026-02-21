Больше практики и «дистанционка»: как изменятся правила обучения на права

Депутат Говырин: с марта в автошколах введут новые правила подготовки водителей

С 1 марта в России вступят в силу обновленные правила подготовки водителей. Об этом напомнил депутат Госдумы Алексей Говырин в беседе с РИА Новости.

Власти утвердили пакет из 47 примерных программ. Они касаются не только новичков за рулем, но и тех, кто проходит переподготовку или повышает квалификацию.

«Учтены изменения в ПДД и в порядке оказания первой помощи при ДТП, предусмотрено применение дистанционных образовательных технологий и увеличение часов вождения», — сказал Говырин.

Нововведения затронут только тех учеников, которые будут зачислены в автошколы после 1 марта. Все, кто начал учиться до этой даты, закончат курсы по старым программам.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что с 2026 года изменилась процедура получения медицинского допуска к управлению автомобилем.

Особенно это коснулось водителей старше 65 лет, для которых стандартного визита к терапевту и офтальмологу больше недостаточно. Им дополнительно проводят психологические и когнитивные тесты.

