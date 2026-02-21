В Москве мужчину арестовали на 13 суток за жарку шашлыка на балконе

Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 31 0

К тому же житель многоквартирного дома громко выражался нецензурной бранью в подъезде.

Что известно об аресте жителя Москвы за жарку шашлыка

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Нагатинский районный суд Москвы назначил 13 суток административного ареста местному жителю, который развел мангал прямо на балконе квартиры и непристойно себя вел в подъезде. Это стало известно из материалов, попавших в распоряжении РИА Новости.

Инцидент произошел днем в одном из многоквартирных домов столицы. Мужчина нарушал общественный порядок в подъезде. Он громко выражался нецензурной бранью, игнорировал замечания жильцов и вел себя агрессивно.

Помимо этого, житель дома решил приготовить шашлык и разместил источник огня с внешней стороны оконной рамы своей квартиры, что создало потенциальную угрозу безопасности для его соседей.

Другие жильцы дома вызвали полицию, после чего нарушителя доставили в отдел, а затем — и в суд. В ходе заседания мужчина признал свою вину и заявил о раскаянии.

Суд квалифицировал его действия по части 1 статьи 20.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ («Мелкое хулиганство»). В постановлении указали, что Александр Кошель признан виновным. Ему назначили наказание в виде административного ареста сроком на 13 суток.

Отдельно отмечалось, что ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за нарушения общественного порядка. Это обстоятельство суд также учел при вынесении решения. Оно уже вступило в законную силу и не было обжаловано.

Ранее, писал 5-tv.ru, женщину из подмосковного Серпухова нашли мертвой после написанного на сына заявления. Вызовы полиции из квартиры жительницы не были единичными.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

