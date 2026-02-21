Названа причина смерти участницы «Бурановских бабушек» Зои Дородовой

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 42 0

Артистка не дожила до своего 86-летия.

Почему умерла участница Бурановских бабушек Зоя Дородова

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

Участница «Бурановских бабушек» Зоя Дородова умерла от рака

Причиной смерти участницы коллектива ««Бурановские бабушки» стала онкология с которой Зоя Дородова боролась в последние месяцы своей жизни. Об этом рассказал aif.ru знакомый Дородовой Александр.

«Причина смерти — онкология. Искренние соболезнования родным и близким. Светлая память», — сообщил он во время беседы.

Похороны Дородовой состоялись 21 февраля в родном селе Бураново. Церемония отпевания прошла в храме Святой Троицы, где также была проведена прощальная служба.

Зоя Дородова родилась 15 апреля 1940 года в Удмуртии. В начале своей трудовой жизни она работала пекарем в родном селе, а затем — дояркой в местном колхозе. После замужества переехала в село Бабино, где трудилась поваром и заведующей школьной столовой. После смерти мужа вернулась в Бураново.

Дородова присоединилась к «Бурановским бабушкам» уже в зрелом возрасте. Наибольшую известность группа получила после участия в конкурсе «Евровидение-2012», где заняла второе место. Сама Зоя Дородова в конкурсе не участвовала.

