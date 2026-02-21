В центре Москвы вспыхнул пожар в жилом доме у метро «Октябрьская»

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 2 039 0

Огонь охватил уже три квартиры.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В центре Москвы начался пожар в жилом доме рядом со станцией метро «Октябрьская». Возгоранию присвоили повышенный ранг сложности. Об этом сообщили в МЧС. Соответствующие кадры публикует 5-tv.ru.

На месте происшествия работают подразделения МЧС и бригады скорой помощи. Из здания эвакуированы 25 человек.

Инцидент произошел на Донской улице. По данным источника 5-tv.ru, огонь охватил три квартиры и распространился на деревянные перекрытия. В МЧС уточнили, что в помещениях загорелись личные вещи и мебель.

Из-за происшествия улица оказалась заполнена спецтехникой. К жилому дому прибыли несколько расчетов пожарных, а также медики. Спасатели проводят необходимые мероприятия по локализации и ликвидации возгорания.

Информация о пострадавших и причинах пожара уточняется.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Балашихе загорелся ангар площадью 2,5 тысячи квадратных метров. При пожаре на площади 800 «квадратов» обрушилась кровля здания. Спасатели смогли извлечь из здания пять газовых баллонов. К тушению привлекли свыше 40 человек и задействовали 11 единиц техники.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-8° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
76.75
0.11 90.28
0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:16
Названа причина смерти участницы «Бурановских бабушек» Зои Дородовой
19:24
В центре Москвы вспыхнул пожар в жилом доме у метро «Октябрьская»
19:11
Пандам из Московского зоопарка вручили подарки в честь китайского Нового года
18:50
Федор Конюхов собрал 100 килограммов пластика на берегу Антарктиды
18:36
Масленица по-зумерски: в Липецкой области сожгли огромное чучело Лабубы
18:00
Самый массовый кулачный бой в ДНР устроили в честь Масленицы

Сейчас читают

В центре Москвы вспыхнул пожар в жилом доме у метро «Октябрьская»
Актрисе Светлане Немоляевой потребовалась помощь врачей из-за проблем с сердцем
Привычка все смахивать: правда ли закрытые приложения экономят заряд телефона
Забытый узор — золотой запас: почему бабушкины салфетки теперь стоят целое состояние

Интересные материалы

Как поздравить с 23 февраля папу мужа и бойцов СВО: картинки
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
Как провести первую неделю Великого поста: запреты и правила
Как провести Масленицу по дням недели: названия и традиции