Ангар на площади в 2,5 тысячи квадратов загорелся в Балашихе

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 39 0

Спасатели эвакуировали из здания пять газовых баллонов.

В Балашихе произошел крупный пожар в ангаре

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Подтергера

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Ангар на площади 2,5 тыс. «квадратов» горит в Балашихе, сообщили в МЧС.

«По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит возгорание в ангаре, площадь пожара — 2 500 кв. м.», — говорится в сообщении.

Кровля на площади 800 «квадратов» обрушилась при пожаре. Спасатели эвакуировали из здания пять газовых баллонов. К тушению привлечено более 40 человек и 11 единиц техники.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Забайкальском крае прокуратура потребовала назначить жесткие сроки лишения свободы двум несовершеннолетним жителям региона, которых обвиняют в уничтожении лесного фонда. По версии следствия, летом 2025 года двое 16-летних подростков несколько раз умышленно поджигали лесные насаждения возле поселка Атамановка.

Установлено, что юноши действовали не самостоятельно, а выполняли указания неизвестного куратора. Следователи считают, что заказчик действовал в интересах Украины и пообещал подросткам вознаграждение в размере 100 тысяч рублей за выполнение диверсионных заданий.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-8° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
76.75
0.11 90.28
0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:40
Верховный суд США признал введение пошлин Трампа превышением полномочий
0:22
В Белгородской области два человека погибли при атаке украинских дронов
0:03
Сицилиец научил собаку выбрасывать мусор, чтобы не нарваться на огромный штраф
23:47
Дворец падел-тенниса и скейт-парк: как изменятся «Лужники» после благоустройства
23:35
Обнаруживший воду на далекой планете ученый был убит на пороге собственного дома
23:27
Ангар на площади в 2,5 тысячи квадратов загорелся в Балашихе

Сейчас читают

«Я долго молчала»: мошенники написали пост о разводе с мужем от лица Ивлеевой
До глубокой ночи: чем Элвис и Присцилла Пресли занимались вечерами, когда ей было 14 лет
Пожилые супруги покончили с собой из-за спора о выселении с дачи
Забытый узор — золотой запас: почему бабушкины салфетки теперь стоят целое состояние

Интересные материалы

Как поздравить с 23 февраля папу мужа и бойцов СВО: картинки
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
Как провести первую неделю Великого поста: запреты и правила
Как провести Масленицу по дням недели: названия и традиции