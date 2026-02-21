Наследником меньше: в Букингемском дворце обсуждают скандал вокруг принца Эндрю

София Головизнина
София Головизнина Журналист

Младший брат короля Карла III занимает восьмое место в списке претендентов на престол.

Почему принца Эндрю хотят убрать из списка наследников

Фото: Reuters/Toby Melville

The Guardian: король Карл III не против лишить брата Эндрю права стать монархом

Букингемский дворец не будет препятствовать тому, чтобы бывшего принца Эндрю Маунтбеттен-Виндзора, младшего брата британского короля Карла III, исключили из очереди на престол. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на источники в королевской семье.

«Король Карл III не будет препятствовать парламенту, если тот захочет гарантировать, что бывший принц никогда не сможет взойти на престол», — сообщили источники.

Сейчас Эндрю официально является государственным советником. Он может временно заменять короля, если тот болен или отсутствует.

Несмотря на то что бывшего принца уже лишили всех его королевских титулов, он по-прежнему занимает восьмое место в очереди на престол.

«Для того чтобы исключить его из престолонаследия, потребуется принятие нового законодательства», — отметили в The Guardian.

Такой документ должен будет получить одобрение не только в парламенте Великобритании, но и в 14 странах Содружества наций.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что 19 февраля Эндрю был арестован полицией по делу о связях с американским финансистом Джеффри Эпштейном. После почти 12-часового задержания экс-принца отпустили.

