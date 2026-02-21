Мигрантов в России предложили лишать ВНЖ за низкие доходы

Скрыть реальные доходы у иностранцев не получится, налоговая служба будет автоматически передавать их в МВД.

За что у мигранта могут аннулировать ВНЖ в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

В Госдуму внесли законопроект, который ужесточает правила для мигрантов в стране

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который изменит условия жизни и работы в России для иностранных граждан. Власти предлагают привязать право на пребывание в стране к уровню доходов и трудовому стажу. 

Согласно документу, вид на жительство (ВНЖ) или разрешение на временное проживание (РВП) могут аннулировать, если иностранец в течение года работал менее 10 месяцев. Кроме того, средний доход мигранта за месяц не должен быть ниже регионального прожиточного минимума для него самого и каждого члена семьи, находящегося на его иждивении. 

Нововведения затронут и тех, кто работает по патентам. Если доходы иностранца не достигают прожиточного минимума, выдать новый патент или продлить старый будет невозможно. 

При этом скрывать реальные заработки станет почти невозможно. Налоговая служба будет напрямую передавать информацию о доходах и отчетах работодателей в МВД. 

