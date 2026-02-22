«Разные весовые категории»: как ИИ меняет кино, музыку и визуальные искусства

ИИ меняет сферы кино, музыки и визуальных искусств

Наступил Новый год, еще один. На сей раз — по восточному календарю. С особым размахом его встретили в Китае, и главным аттракционом праздничного эфира стали… роботы. Десятки человекоподобных машин синхронно танцевали, кланялись, выполняли акробатические трюки. И какие трюки! Не каждый человек так может. Смотришь — и не веришь глазам. Вот оно, будущее: уже не на пороге, оно уже вошло в открытую дверь. С дюжину проектов анонсировали поставку в этом году домашних помощников: один убирает, другой готовит, третий рубашки складывает, этот присматривает за пожилыми.

Но есть нюанс, который производители упоминают тихо, как говорится, мелким шрифтом: большинство этих машин пока работают с удаленным оператором. То есть где-то сидит живой человек и, кроме того, что контролирует робота, изучает вашу кухню, вашу спальню, ваших детей, ваш распорядок дня. И это не паранойя — это так работает пока. Добро пожаловать в эпоху, когда за вами присматривает не только ваш смартфон. Хотя остаться один на один с железякой в четырех стенах — тоже жутковато. Пока.

Но в сети вирусятся и видео, как те самые ловкие роботы, крутившие сальто, уже на полигоне, с оружием в руках, явно отрабатывают тактические упражнения. Китайская армия будущего? Частная инициатива? Никто официально не подтвердил. И не опроверг. Это факт? Или это фейк?

Нейросети уже совершили прорыв: они теперь генерируют видео сразу со звуком — и так убедительно… Голливуд бьет тревогу и готовит иски: блокбастеры «переснимают», не спрашивая разрешения. Миллионы просмотров. И все это за копейки. Зачем гонорары звездам платить, зачем миллиардные бюджеты? Хочешь — сам себя снимай в кино. У нашего режиссера ушло несколько минут на эти поделки.

Другой вопрос — на перспективу: сеть забивают подобным контентом, нейросети учатся постоянно и берут в свою базу вот это. А лет через пять… как отличить, где исходник, а где копия? Что есть правда, а что ложь? Это уже не про кино. Это про реальность как таковую. Корреспондент «Известий» Линар Гинатуллин в нее заглянул.

Ночь. Атлантика. Тонущий лайнер. Одна из самых известных сцен мирового кино. Но в этом «Титанике» мечта миллионов исполнена: Джек выжил. Дело нескольких минут и нескольких строк для искусственного интеллекта. Так теперь может каждый.

И ладно Лео. Вот схватка двух титанов: Брэда Питта и Тома Круза. Тоже искусственная, но попробуй отличи. По воле неизвестного пользователя схлестнулись не на шутку.

А теперь взгляните, как ИИ поступает с настоящей иконой экшена, с Терминатором. Как только алгоритм берется за дело, культовые сцены обретают неожиданный оборот.

И создавать такие сцены может любой. За каких-то 30 минут я подарил «Семнадцати мгновениям весны» новую развязку. Пока артикуляция Штирлица далека от идеала, но главное — идея. Которую, кстати, тоже генерировал алгоритм. Он учится и становится точнее. Еще полчаса — и мне удалось изменить выбор Нео из «Матрицы»: теперь фильм заканчивается совсем иначе.

А это уже не просто пользовательские эксперименты. Режиссер Даррен Аронофски выпустил сериал, полностью созданный искусственным интеллектом. Когда выходят работы нейросетей такого масштаба, становится ясно: это новая реальность кино.

Без студий и контрактов можно получить результат, который раньше требовал съемочной команды и актеров.

Поэтому крупные студии бастуют и подают судебные иски на производителей нейросетей, защищая авторские права. А премии и фестивали усиливают требования к «человеческому творчеству» после скандала с фильмом «Бруталист», где использовался ИИ.

Академия «Оскар» теперь учитывает процент участия ИИ при оценке фильмов, а британская премия BAFTA запрещает номинировать полностью созданные нейросетью работы. В России пока прецедентов нет, но актеры уже волнуются за свое будущее.

«Смотрите, они уже меняют. И поначалу я пугался искусственного интеллекта. Была боязнь, что он заменит нас», — сказал актер, режиссер Михаил Медалин.

Сегодня страх актеров понятен: технологии развиваются быстрее, чем успевает привыкнуть индустрия.

«Я понимаю, что бороться с этим бесполезно. Но мне кажется, что было бы неплохо это все-таки урегулировать на каком-то законодательном уровне», — сказала актриса Вера Вольт.

Пока актерам на пятки наступают цифровые конкуренты. Одна из таких — Тилли Норвуд, которая подписала контракт с известным пиар-агентством Голливуда. Уникальная харизма, энергия и талант обесцениваются, ведь их легко сгенерировать с помощью нейросети.

С помощью такого костюма и 77 датчиков можно считывать и анализировать движения человека, а потом создать точную цифровую копию. Пока я с вами разговариваю, на экране двойник уже повторяет мои движения.

И именно эти технологии меняют саму природу актерского труда: талант уже можно оцифровать и использовать в любых сценах.

«Мультяшный персонаж, созданный с помощью цифровых технологий, он всегда был похож на игрушку, на мумию, как на куклу. И вот как раз мы с вами, можно сказать, сегодня находимся в той точке, когда этот этап пройден, и людям очень сложно уже отличить, где реальность, а где виртуальный контент», — сказал генеральный директор компании по созданию иммерсивных шоу Александр Мамонов.

Мы уже не отличаем, где живой актер, а где алгоритм. Да, это открывает новые возможности, но ставит старые профессии под угрозу.

«Если создать очень хороший мультфильм, очень хороший, он может эмоционально воздействовать, может быть, лучше, чем какой-нибудь художественный фильм, где играет настоящий актер. Но с другой стороны, живой человек — он все время отличен», — сказал актер театра и кино, народный артист РФ Иван Агапов.

Старожилы индустрии считают, что искусственный интеллект не заменит полностью актеров. В такой же ситуации были художники, когда изобрели фотографию, или театралы после премьеры первого фильма.

«Ты проиграешь конкуренцию, если будешь все рисовать вот таким старым способом», — сказал продюсер, режиссер, художественный руководитель театра на Малой Ордынке Эдуард Бояков.

ИИ меняет правила игры: ценность таланта теперь измеряется иначе. Он перестал быть инструментом для экспериментов — он стал конкурентом, который работает быстрее, точнее и без усталости.

«Когда такой формат существует — окей, но когда это выступает по-серьезному и попадает в один хит-парад с живыми исполнителями, это все равно что драться на ринге с роботами», — сказал музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

Искусственный интеллект — это революция, которая меняет кино, музыку и визуальные искусства. Он создает новые возможности, но заставляет индустрию переосмыслить ценность человеческого труда.

