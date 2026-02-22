МВД: мошенники предлагают по QR-коду со ссылкой указать реквизиты карты

Мошенники внедряют новую схему обмана продавцов в интернете при помощи QR-кодов на оплату. Это следует из материалов МВД России, с которыми ознакомился ТАСС.

Злоумышленники находят в интернете объявления и пишут о готовности оплатить онлайн-покупку. Они отправляют жертве, продавцу, QR-код со ссылкой на интернет-страницу, где нужно указать реквизиты карты якобы для зачисления денег. Когда не ожидающий подвоха человек сканирует код и предоставляет данные, вместо зачисления денег происходит их списание.

В МВД в связи с распространением этой схемы призывают не вводить реквизиты банковских карт на сомнительных интернет-страницах. Также в министерстве советуют не переходить по QR-кодам, которые в онлайн-переписке присылают неизвестные собеседники.

Статистика Банка России и оценки специалистов показали, что мошенники все реже ограничиваются попытками узнать данные банковских карт и все чаще стремятся получить полный доступ к счетам клиентов. В последнем квартале 2025 года объем краж с применением банковских карт снизился на 7% по сравнению с тем же периодом годом ранее. При этом возросло число хищений через системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО) и электронные кошельки.

