Денег нет: у Финляндии кончились средства на помощь Украине

Глава МИД Финляндии заявила об исчерпании средств для помощи Украине

Финляндия исчерпала все возможные резервы для оказания военной помощи Киеву. Об этом 22 февраля заявила министр иностранных дел страны Элина Валтонен в эфире телеканала Yle.

«Мы направили все, что могли», — сказала глава финского МИД.

Валтонен подчеркнула, что теперь вся надежда остается только на кредит в 90 миллиардов евро от Европейского союза. Ранее, 19 декабря 2025 года, глава Евросовета Антониу Кошта сообщил, что участники саммита ЕС приняли принципиальное решение о выделении этих средств на 2026–2027 годы.

Однако 20 февраля Венгрия заблокировала утверждение решения, для принятия которого требовалось единогласное согласие всех стран-членов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Венгрия намерена препятствовать принятию любых выгодных для Украины решений в Евросоюзе до тех пор, пока Киев не восстановит транзит нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом в соцсетях заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, венгерское правительство приняло решение блокировать все инициативы ЕС, важные или благоприятные для Украины, если поставки по «Дружбе» не будут возобновлены. В частности, речь идет о выделении Киеву военного кредита в размере 90 миллиардов евро — Будапешт не поддержит его до урегулирования вопроса с транзитом.

Сийярто подчеркнул, что поставки российской нефти по трубопроводу позволяют сдерживать рост цен на топливо в Венгрии. Он дал понять, что Будапешт расценивает происходящее как политическое давление, направленное на то, чтобы вынудить страну поддержать финансирование конфликта.

До этого глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш сообщал, что власти также рассматривают возможность прекращения экспорта электроэнергии и газа на Украину в случае сохранения ограничений на транзит нефти. Сийярто ранее утверждал, что решение о запрете возобновления поставок по «Дружбе» принял глава киевского режима Владимир Зеленский по политическим мотивам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.