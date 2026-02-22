Неожиданное падение: на Солнце впервые за четыре года исчезли все пятна

На Солнце впервые за четыре года исчезли все пятна

На видимой стороне Солнца в настоящий момент не наблюдается ни одного пятна, сообщили ученые 22 февраля. Это явление зафиксировано впервые с 11 декабря 2021 года, когда звезда также находилась в состоянии полной «чистоты». Об этом сообщает официальный Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Фото: Telegram/Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/lpixras

Пятна на Солнце образуются в местах максимальной концентрации магнитного потока и напрямую связаны с уровнем активности светила. Полное их исчезновение происходит лишь в периоды крайне низкой активности, обычно в годы солнечного минимума. Вчера, впервые с 2024 года, нулевого значения достиг и индекс вспышечной активности.

В истории известны случаи продолжительного снижения числа пятен, самый известный из которых — минимум Маундера в XVII–XVIII веках, совпавший с наиболее холодной фазой Малого ледникового периода.

В текущей ситуации, когда с момента прохождения пика цикла прошло всего полтора года, столь резкое падение активности стало неожиданным, особенно после исключительно бурного начала года. Ученые отмечают, что такая депрессия не может быть продолжительной.

Солнце в феврале

В феврале Солнце постепенно набирает высоту над горизонтом в Северном полушарии, и световой день заметно увеличивается. После зимнего солнцестояния звезда продолжает «отыгрывать» утраченные позиции, и к концу месяца разница с январем уже ощущается не только по продолжительности дня, но и по яркости освещения. Это связано с изменением угла падения солнечных лучей: они становятся менее скользящими и приносят больше энергии на поверхность Земли.

С точки зрения астрофизики февраль не считается особенным месяцем для солнечной активности, однако в годы, близкие к максимуму 11-летнего цикла, в этот период нередко фиксируются вспышки и выбросы корональной массы. Такие процессы сопровождаются усилением солнечного ветра и могут вызывать магнитные бури на Земле. Их последствия — от полярных сияний в более низких широтах до кратковременных сбоев в работе спутников и радиосвязи.

Также в феврале астрономы продолжают внимательно наблюдать за группами солнечных пятен. Их количество служит главным индикатором текущей фазы цикла активности. Если число пятен растет, это говорит о приближении к максимуму, если снижается — о постепенном переходе к минимуму. В любом случае Солнце остается динамичной и переменчивой звездой, чьи процессы напрямую влияют на космическую погоду вокруг нашей планеты.

