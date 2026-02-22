«Еще меньше»: Алена Водонаева перенесла повторную маммопластику спустя десять лет

Телеведущая показала процесс восстановления подписчикам.

Алена Водонаева сделала маммопластику во второй раз

Фото: Instagram*/alenavodonaeva

Водонаева перенесла повторную операцию по уменьшению груди спустя десять лет

Телеведущая и блогер Алена Водонаева прошла повторную операцию по уменьшению груди. Об этом она сама сообщила на странице в социальных сетях.

Водонаева отметила, что операция прошла успешно, а процесс восстановления протекает в соответствии с рекомендациями врачей.

«Все прошло хорошо. Восстанавливаюсь и соблюдаю режим!» — написала телеведущая, сопроводив пост фотографиями из больничной палаты.

На одном из кадров она запечатлена лежащей в кровати, на другом — в белом халате и компрессионных чулках перед зеркалом.

Фото: Instagram*/alenavodonaeva

Ранее Водонаева рассказывала, что испытывала дискомфорт из-за пятого размера груди. Первую маммопластику она перенесла десять лет назад. В феврале нынешнего года телеведущая объявила о намерении повторно уменьшить грудь и согласовала дату операции с хирургом.

«В феврале этого года прошло ровно 10 лет с того момента, как я уменьшила грудь. Пора… Мы с моим хирургом определились с датой операции. Она будет в этом месяце. Я хочу сделать грудь еще меньше», — рассказывала звезда.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

