«Роскосмос» опубликовал фото ночного Санкт-Петербурга с борта МКС

Дарья Корзина
Дарья Корзина

На снимке видны огни города и северное сияние, освещающее небо над культурной столицей.

Роскосмос показал фото ночного Петербурга с МКС

Фото: Telegram/Роскосмос/Сергей Кудь-Сверчков

Космонавт «Роскосмоса» Сергей Кудь-Сверчков опубликовал в официальном Telegram-канале агентства уникальный снимок ночного Санкт-Петербурга, сделанный с борта Международной космической станции. Фотография сделана с высоты около 400 километров.

На снимке запечатлен город в вечернее время с необычного ракурса. На фотографии ярко выделяются огни ночного Петербурга. Особенно заметно, что на фоне темного неба над северной частью города заметен нехарактерный для этого региона природный феномен — северное сияние.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что космонавт Андрей Федяев угостил коллег борщом перед отправлением в миссию Crew-12. Космонавт «Роскосмоса» решил познакомить свою команду с русской кулинарной традицией и сам приготовил борщ для всего экипажа и группы поддержки. Командир миссии Джессика Меир выразила высокую оценку угощению, отметив его отменный вкус.

