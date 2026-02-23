В Лувре повесили сделанное после допроса фото экс-принца Эндрю

Активисты британского движения Everyone Hates Elo повесили в Лувре в Париже фотографию экс-принца Эндрю Маунтбеттен-Виндзора, сделанную после его допроса. Об этом сообщает The Telegraph.

Под размещенным на стене музея снимком была сделана подпись: «Теперь он обливается потом, 2026» Позже фото сняли.

Ранее стало известно, что экс-принц Эндрю Маунтбеттен-Виндзор был арестован по подозрению в злоупотреблении служебным положением. Задержание прошло в день его рождения опального принца – 19 февраля. По имеющимся данным, полиция рассматривает обвинения, появившиеся в связи с делом финансиста Джеффри Эпштейна. В частности, проверяются утверждения о возможной передаче конфиденциальной информации в период, когда Маунтбеттен-Виндзор занимал пост торгового представителя Великобритании.

До того принц Эндрю был лишен титулов и публичных обязанностей королем Карлом III. После этого он покинул резиденцию Royal Lodge в Виндзоре и переехал в Норфолк. По данным местных СМИ, Букингемский дворец оказывает содействие следствию.

