В Лувре повесили сделанное после допроса фото экс-принца Эндрю

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 16 0

Произошедшее — дело рук активистов организации Everyone Hates Elon.

В Лувре повесили снимок после допроса экс-принца Эндрю

Фото: Reuters/Nicolas Coupe

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Активисты британского движения Everyone Hates Elo повесили в Лувре в Париже фотографию экс-принца Эндрю Маунтбеттен-Виндзора, сделанную после его допроса. Об этом сообщает The Telegraph.

Под размещенным на стене музея снимком была сделана подпись: «Теперь он обливается потом, 2026» Позже фото сняли.

Ранее стало известно, что экс-принц Эндрю Маунтбеттен-Виндзор был арестован по подозрению в злоупотреблении служебным положением. Задержание прошло в день его рождения опального принца – 19 февраля. По имеющимся данным, полиция рассматривает обвинения, появившиеся в связи с делом финансиста Джеффри Эпштейна. В частности, проверяются утверждения о возможной передаче конфиденциальной информации в период, когда Маунтбеттен-Виндзор занимал пост торгового представителя Великобритании.

До того принц Эндрю был лишен титулов и публичных обязанностей королем Карлом III. После этого он покинул резиденцию Royal Lodge в Виндзоре и переехал в Норфолк. По данным местных СМИ, Букингемский дворец оказывает содействие следствию.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
76.75
0.11 90.28
0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:45
В Таиланде парализовало детского хирурга из РФ, он не может вернуться на родину
1:23
В Лувре повесили сделанное после допроса фото экс-принца Эндрю
0:50
Опубликованы кадры преступников с оружием на улицах в Мексике
0:32
«Запасаемся водой, заряжаем электронику»: россияне не могут выйти из дома из-за беспорядков в Мексике
0:00
Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества
23:51
В Петербурге концерт Icegergert начался почти с часовой задержкой — зрители прождали кумира на улице

Сейчас читают

В Петербурге концерт Icegergert начался почти с часовой задержкой — зрители прождали кумира на улице
Падение ребенка с седьмого этажа в Санкт-Петербурге попало на видео
С пломбиром в руках: SHAMAN пообещал показать настоящего себя 23 февраля
Забытый узор — золотой запас: почему бабушкины салфетки теперь стоят целое состояние

Интересные материалы

Как поздравить с 23 февраля папу мужа и бойцов СВО: картинки
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
Как провести первую неделю Великого поста: запреты и правила
Чистый понедельник: что можно и нельзя делать в пост приметы