Принца Эндрю задержали по делу Эпштейна

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Расследование касается возможных контактов с финансистом и предполагаемого нарушения законодательства о государственной тайне.

Принца Эндрю задержали по делу Эпштейна

Фото: www.globallookpress.com

Эндрю Маунтбеттен-Виндзор был арестован по подозрению в злоупотреблении служебным положением. Об этом сообщает The Telegraph.

По данным издания, полиция рассматривает обвинения, появившиеся в связи с делом финансиста Джеффри Эпштейна. В частности, проверяются утверждения о возможной передаче конфиденциальной информации в период, когда Маунтбеттен-Виндзор занимал пост торгового представителя Великобритании.

Новость дополняется

