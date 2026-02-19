Принца Эндрю задержали по делу Эпштейна

Эндрю Маунтбеттен-Виндзор был арестован по подозрению в злоупотреблении служебным положением. Об этом сообщает The Telegraph.

По данным издания, полиция рассматривает обвинения, появившиеся в связи с делом финансиста Джеффри Эпштейна. В частности, проверяются утверждения о возможной передаче конфиденциальной информации в период, когда Маунтбеттен-Виндзор занимал пост торгового представителя Великобритании.

Новость дополняется