США содействовали Мексике в операции против наркокартеля

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 23 0

Глава преступной группы «Новое поколение Халиско», известный как Эль Менчо, был убит — в стране начались массовые беспорядки.

Кто помогал Мексике в операции против наркокартеля

Фото: Reuters/Juan Manuel Valdivia

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

США содействовали Мексике в проведении операции против наркокартеля «Новое поколение Халиско», в результате которой был убит его главарь, известный как Эль Менчо. Об этом сообщает The Washington Post.

По данным журналистов, ранее госдеп США предлагал вознаграждение, достигающее 15 миллионов долларов за информацию, которая могла бы помочь арестовать Эль Менчо. Настоящая же операция была проведена Вооруженными силами Мексики, но участие в ней принимала и спецгруппа из США.

Ранее министерство обороны Мексики раскрыло детали этого рейда. Изначально Эль Менчо должны были просто захватить. Главу картеля арестовали, в том числе при участии ВВС и специальных сил немедленного реагирования нацгвардии, но потом военные подверглись нападению.

В ходе перестрелки Эль Менчо и еще несколько членов преступной группы погибли. Правоохранители изъяли вооружение и бронетехнику, имеющиеся в распоряжении картеля, в том числе ракетные установки, способные сбивать самолеты.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
76.75
0.11 90.28
0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:07
«Встань, собака!» — Шуфутинский рассказал, как следит за своим здоровьем
2:45
США содействовали Мексике в операции против наркокартеля
2:33
Ким Чен Ын переизбран на пост генерального секретаря Трудовой партии Кореи
2:06
Минобороны Мексики раскрыло детали операции, в результате которой был убит Эль Менчо
1:45
В Таиланде парализовало детского хирурга из РФ, он не может вернуться на родину
1:23
В Лувре повесили сделанное после допроса фото экс-принца Эндрю

Сейчас читают

Минобороны Мексики раскрыло детали операции, в результате которой был убит Эль Менчо
В Петербурге концерт Icegergert начался почти с часовой задержкой — зрители прождали кумира на улице
С пломбиром в руках: SHAMAN пообещал показать настоящего себя 23 февраля
Забытый узор — золотой запас: почему бабушкины салфетки теперь стоят целое состояние