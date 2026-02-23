США содействовали Мексике в операции против наркокартеля

США содействовали Мексике в проведении операции против наркокартеля «Новое поколение Халиско», в результате которой был убит его главарь, известный как Эль Менчо. Об этом сообщает The Washington Post.

По данным журналистов, ранее госдеп США предлагал вознаграждение, достигающее 15 миллионов долларов за информацию, которая могла бы помочь арестовать Эль Менчо. Настоящая же операция была проведена Вооруженными силами Мексики, но участие в ней принимала и спецгруппа из США.

Ранее министерство обороны Мексики раскрыло детали этого рейда. Изначально Эль Менчо должны были просто захватить. Главу картеля арестовали, в том числе при участии ВВС и специальных сил немедленного реагирования нацгвардии, но потом военные подверглись нападению.

В ходе перестрелки Эль Менчо и еще несколько членов преступной группы погибли. Правоохранители изъяли вооружение и бронетехнику, имеющиеся в распоряжении картеля, в том числе ракетные установки, способные сбивать самолеты.

