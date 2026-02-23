Землетрясение магнитудой 7, 0 зафиксировано у побережья острова Калимантан

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Срочная новость 55 0

Территорию Климантана делят между собой три государства — Индонезия, Малайзия и Бруней.

Мощное землетрясение у Калимантана — подробности

Фото: www.globallookpress.com/Jan Woitas

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Мощное землетрясение магнитудой 7, 0 произошло у побережья острова Калимантан. Об этом сообщил Китайский центр сейсмологических сетей.

Территорию Калимантана делят между собой три государства — Индонезия, Малайзия и Бруней.

На данный момент информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее у Курильских островов произошло четыре землетрясения магнитудой до 6,2. Об этом сообщал 5-tv.ru. Согласно данным специалистов, эпицентры находились на расстоянии от 112 до 329 км от Северо-Курильска, а очаги располагались примерно на глубине 30 км.

Накануне были зарегистрированы подземные толчки магнитудой 5,7 на Камчатке. Это произошло 10 февраля. Тогда эпицентр располагался в 188 км от Петропавловска-Камчатского, а глубина очага достигала 42,8 км.

В тот же день Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил о землетрясении в Краснодарском крае. Его магнитуда составляла 4,8. Очаг землетрясения находился на глубине десять километров.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
76.75
0.11 90.28
0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:29
Колумбия не сможет импортировать газ из Венесуэлы без лицензии США
6:10
Торжество Православия: как провести первую и самую строгую неделю Великого поста
6:00
Как 23 февраля стал мужским: история и традиции Дня защитника Отечества
6:00
Су-34 уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 февраля, для всех знаков зодиака
5:33
Два исключения: финансовый консультант рассказала, когда лучше платить наличными

Сейчас читают

«Встань, собака!» — Шуфутинский рассказал, как следит за своим здоровьем
В Таиланде парализовало детского хирурга из РФ, он не может вернуться на родину
В Петербурге концерт Icegergert начался почти с часовой задержкой — зрители прождали кумира на улице
Забытый узор — золотой запас: почему бабушкины салфетки теперь стоят целое состояние

Интересные материалы

Как поздравить с 23 февраля папу мужа и бойцов СВО: картинки
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
Как провести первую неделю Великого поста: запреты и правила
Чистый понедельник: что можно и нельзя делать в пост приметы