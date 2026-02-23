«Я люблю убивать людей»: как действовал серийный маньяк Ночной Сталкер

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 9 0

Во время судебных заседаний он часто ухмылялся и демонстрировал полное отсутствие раскаяния.

Кто такой Ночной Сталкер серийный убийца: мотив и жертвы

Фото: www.globallookpress.com/California Dept. of Corrections

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Mirror: серийный маньяк Ночной Сталкер врывался в дом и убивал случайных людей

Серийный убийца Ричард Рамирес, получивший прозвище «Ночной Сталкер», наводил ужас на американский штат Калифорния в середине 1980-х годов. Его преступления отличались особой жестокостью и случайным выбором жертв. Он вламывался в дома и нападал на людей, которых ранее не знал. Об этом сообщает Mirror.

До ареста Рамирес убил около 20 человек. В итоге суд признал его виновным по 13 эпизодам убийств и десяткам других тяжких преступлений.

Монолог без раскаяния

Бывший помощник шерифа Джим Эллис рассказывал в суде, что Рамирес спокойно и почти безэмоционально описывал свои преступления. По словам Эллиса, убийца более получаса перечислял нападения, нанесение ножевых ранений и издевательства над жертвами.

Во время этого разговора он сформулировал мотив своих преступлений: «Я люблю убивать людей».

Судья признал это заявление допустимым доказательством, несмотря на то что сам Рамирес впоследствии отрицал, что произносил эти слова.

Кровавый террор

В 1984–1985 годах Рамирес совершал серию ночных нападений в Лос-Анджелесе и его окрестностях. Он выбирал дома случайным образом, действовал хладнокровно и оставлял после себя сцены крайней жестокости.

Его удалось задержать после того, как на месте преступления был обнаружен отпечаток пальца. По данным следствия, именно эта ошибка привела к его поимке.

Приговор и реакция суда

В 1989 году Рамирес был признан виновным по 13 пунктам обвинения в убийстве, пяти — в покушении на убийство, 11 — в сексуальном насилии и 14 — в кражах со взломом. Его приговорили к смертной казни.

Наблюдатели отмечали, что во время судебных заседаний он часто ухмылялся и демонстрировал полное отсутствие раскаяния.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
76.75
0.11 90.28
0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:30
Захарова: с 2014-го почти две тысячи детей пострадали от рук украинских нацистов
9:15
В России материнский капитал можно обналичить до последней копейки
9:00
Взять кредит по лицу: новые правила дистанционных микрозаймов в России
8:43
Сотни сообщений: как мошенники мстят не попавшимся на их уловки россиянам
8:26
Силы ПВО РФ за ночь уничтожили 152 украинских беспилотника над регионами страны
8:15
Чистый понедельник: что можно и нельзя делать, приметы, как провести начало Великого поста

Сейчас читают

Силы ПВО РФ за ночь уничтожили 152 украинских беспилотника над регионами страны
Россиянин показал последствия массовых беспорядков в Мексике — шокирующие кадры
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 февраля, для всех знаков зодиака
Забытый узор — золотой запас: почему бабушкины салфетки теперь стоят целое состояние