Смертельный вирус: в Конго зафиксировали вспышку лихорадки Эбола

Лилия Килячкова
Болезнь по-прежнему остается в списке наиболее агрессивных на планете.

Вспышка лихорадки Эбола в Конго

Фото: STR/ТАСС

В Демократической Республике Конго произошла новая вспышка лихорадки Эбола, жертвами которой уже стали 65 человек. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC).

«Вспышка лихорадки Эбола на северо-востоке Демократической Республики Конго, в результате которой погибли 65 человек и выявлены сотни предполагаемых случаев заражения, вызвала опасения по поводу возможного распространения заболевания за пределы границ страны», — отмечается в публикации.

Согласно оперативным сведениям, на северо-востоке африканского государства выявлено около 246 случаев заражения. Из-за стремительного ухудшения эпидемиологической ситуации представители региональных систем здравоохранения созвали срочное совещание, целью которого стала выработка стратегии по сдерживанию патогена и координации усилий врачей в охваченных инфекцией провинциях.

Специалисты подчеркивают, что лихорадка Эбола по-прежнему остается в списке наиболее агрессивных и летальных инфекций на планете. Заболевание протекает крайне тяжело, сопровождаясь резким повышением температуры тела, приступами рвоты, диареей и массивными внутренними кровоизлияниями, что часто ведет к летальному исходу.

