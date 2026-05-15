Дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом в Белгороде

Среди пострадавших трехлетний ребенок.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом в Белгороде. Об этом сообщил оперативный штаб региона в канале в мессенджере МАКС.
В результате удара пострадали как минимум четыре человека, среди них — трехлетний ребенок. По предварительным данным, девочка получила осколочные ранения плеча, грудной клетки и ноги. Бригада скорой помощи доставила ее в детскую областную клиническую больницу. Также госпитализирована женщина с травмами лица и голени.
Еще двоих пострадавших, мужчину и женщину, с осколочными ранениями направили в городскую больницу № 2 Белгорода.
После детонации в доме загорелись несколько балконов. Пожарным удалось быстро ликвидировать открытое возгорание. Кроме того, повреждения получили фасад здания и остекление. На место происшествия выехал врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что число пострадавших после атаки беспилотников в Рязани увеличилось до 28 человек. Среди пострадавших есть дети — четверых из них доставили в детскую областную клиническую больницу.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 15 мая
- В школах и детсадах района Рязани отменили занятия и уроки после атаки БПЛА
- 15 мая
- Три человека погибли и 12 пострадали в результате атаки ВСУ на Рязань
- 15 мая
- Пострадали жилые дома и люди: Рязанскую область атаковали дроны ВСУ
- 15 мая
- Собянин сообщил об уничтожении пяти летевших на Москву беспилотников ВСУ
- 14 мая
- Стало известно о возможной гибели путешественника Саши Коня при атаке БПЛА
- 13 мая
- Над территорией России сбили 26 беспилотников ВСУ за два часа
- 13 мая
- Два человека погибли и восемь ранены от ударов ВСУ по Херсонщине в дни перемирия
- 12 мая
- Дроны ВСУ ударили по жилым многоэтажкам Энергодара
- 12 мая
- Беспилотник ВСУ повредил жилой дом в Оренбурге
- 10 мая
- ВСУ за сутки нарушили режим прекращения огня 16 тысяч раз
Читайте также
46%
Нашли ошибку?