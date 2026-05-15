Дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом в Белгороде

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

Среди пострадавших трехлетний ребенок.

Атака ВСУ на жилой дом в Белгороде

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом в Белгороде. Об этом сообщил оперативный штаб региона в канале в мессенджере МАКС.

В результате удара пострадали как минимум четыре человека, среди них — трехлетний ребенок. По предварительным данным, девочка получила осколочные ранения плеча, грудной клетки и ноги. Бригада скорой помощи доставила ее в детскую областную клиническую больницу. Также госпитализирована женщина с травмами лица и голени.

Еще двоих пострадавших, мужчину и женщину, с осколочными ранениями направили в городскую больницу № 2 Белгорода.

После детонации в доме загорелись несколько балконов. Пожарным удалось быстро ликвидировать открытое возгорание. Кроме того, повреждения получили фасад здания и остекление. На место происшествия выехал врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что число пострадавших после атаки беспилотников в Рязани увеличилось до 28 человек. Среди пострадавших есть дети — четверых из них доставили в детскую областную клиническую больницу.

