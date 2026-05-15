Невидимый враг в смартфоне: использование открытого Wi-Fi грозит потерей данных

Лилия Килячкова
Жертва может заметить мошенническую атаку лишь по косвенным признакам.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Использование бесплатных сетей Wi-Fi в общественных местах, таких как транспорт, кафе и торговые центры, несет серьезную угрозу сохранности персональной информации граждан. Об этом сообщает издание Газета.ру со ссылкой на пресс-службу Пермского Политеха.

По словам кандидата технических наук и доцента кафедры информационных технологий ПНИПУ Даниила Курушина, хакеры создают фальшивые сети, которые визуально полностью копируют официальные точки доступа заведений. Когда гаджет подключается к такому источнику, весь интернет-трафик проходит через оборудование злоумышленника.

«Незашифрованные данные читаются напрямую как открытая книга. А если трафик защищен, злоумышленники могут перенаправить пользователя на сайт-подделку, который выглядит как настоящий. Человек вводит логин и пароль, и они сразу уходят хакеру», — пояснил эксперт.

Особую опасность представляет хищение файлов куки, которые позволяют преступникам авторизоваться в аккаунтах жертвы, минуя двухфакторную аутентификацию. Жертва может заметить атаку лишь по косвенным признакам, например, небольшому замедлению работы интернета, или уже после того, как с банковских счетов пропадут деньги, а в аккаунты будет осуществлен несанкционированный вход.

Дополнительные риски связаны не только с публичными, но и с домашними роутерами. Эксперт указал на уязвимость функции упрощенного подключения по PIN-коду, который подбирается гораздо быстрее сложного пароля. Также опасны заводские настройки маршрутизаторов и устаревшее программное обеспечение.

Для минимизации угроз специалист рекомендует всегда проверять точное название сети у персонала заведений, отключать автоматический поиск Wi-Fi на устройствах и никогда не проводить финансовые операции или ввод паролей через открытые каналы связи.

