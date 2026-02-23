Взять кредит по лицу: новые правила дистанционных микрозаймов в России

МФО будут проводить биометрию при выдаче онлайн-микрозаймов

В России микрофинансовые организации (МФО) обяжут внедрить процедуру проверки биометрии для предоставления онлайн-займов с 1 марта 2026 года. Об этом сообщила старший преподаватель профильной кафедры РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Чирикова в беседе с агентством «Прайм».

Согласно новым нормам, привычный формат заключения электронного договора, где требовались лишь паспортные данные и подтверждающий код из СМС-сообщения, окажется вне закона.

Теперь для оформления дистанционного кредита гражданам придется в обязательном порядке проходить идентификацию в установленном государством цифровом формате.

По словам Чириковой, юридически это означает, что электронный договор допустим только при прохождении биометрической процедуры в установленном законом формате. Эксперт подчеркнула, что подобные изменения фактически ставят крест на концепции «займов за пять минут», так как процесс проверки личности станет более глубоким.

При этом для микрокредитных компаний предусмотрен переходный период: для них данные требования станут обязательными лишь с весны 2027 года.

Нововведения затрагивают только сегмент дистанционного обслуживания. Если клиент решит заключить договор лично в офисе организации, то проходить биометрическую проверку не потребуется.

Внедрение таких жестких мер направлено на усиление контроля и борьбу с мошенническими действиями.

Что такое микрозайм и как он работает

Микрозайм — это потребительский заем «до зарплаты», который обычно выдается без залога и поручителей. Чаще всего он оформляется полностью онлайн: достаточно заполнить анкету на сайте или в мобильном приложении микрофинансовой организации. Деньги переводят на банковскую карту, электронный кошелек или через СБП.

Решение принимается автоматически — в течение нескольких минут, а средства могут поступить уже через 5–15 минут после одобрения.

Процентные ставки и реальные условия

МФО обычно указывают ставку «в день» — она может достигать 0,8% ежедневно. В пересчете на год это означает крайне высокую полную стоимость кредита, которая может доходить до сотен и даже сотен тысяч процентов годовых.

Для новых клиентов часто рекламируют «первый заем под 0%» — но, как правило, речь идет о небольшой сумме и коротком сроке (от 1 до 14 дней). При просрочке льготная ставка отменяется.

Типичные параметры микрозаймов:

сумма — от 1 000 до 30 000 рублей, иногда до 100 000 рублей;

срок — от 5–7 дней до 30 дней, реже до года;

перевод средств — в течение 5–15 минут после одобрения.

Как выбрать МФО

Перед оформлением займа важно проверить, включена ли компания в реестр Банка России. На сайте должны быть указаны ИНН, ОГРН и юридический адрес.

Также стоит внимательно изучить:

полную стоимость кредита (ПСК),

комиссии и плату за продление,

штрафы за просрочку,

порядок начисления процентов.

Полезно пользоваться агрегаторами микрозаймов с фильтрами по сумме, сроку и способу получения средств, а также обращать внимание на отзывы клиентов.

Риски и возможные последствия

Главный риск — высокая фактическая стоимость займа. При продлении долга или частых пролонгациях сумма может увеличиваться очень быстро.

Регулярное использование микрозаймов вместо разового экстренного решения может привести к «долговой ловушке». При просрочке некоторые недобросовестные компании применяют агрессивные методы взыскания. Поэтому важно работать только с легальными МФО и тщательно читать договор.

Когда это может быть оправдано

Микрозайм можно рассматривать как разовую меру при небольшом кассовом разрыве, если нет доступа к банковскому кредиту или кредитной карте.

Однако он не подходит для погашения старых долгов, решения системных финансовых проблем или крупных покупок. В таких случаях разумнее рассмотреть реструктуризацию, банковские продукты или обратиться к юристу либо финансовому консультанту.

