Захарова: с 2014-го почти две тысячи детей пострадали от рук украинских нацистов

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 95 0

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что 345 несовершеннолетних погибли.

Сколько детей пострадало от рук украинских нацистов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

С 2014 года жертвами украинских нацистов стали как минимум 1936 детей и подростков, из них 345 погибли. Такие данные 23 февраля привела официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью ТАСС.

«Начиная с 2014 года от рук украинских нацистов пострадали как минимум 1936 детей — детей, подростков, несовершеннолетних. 345 из них погибли. О каких уроках истории вы говорите? Это история жизни людей, они пишут эту самую историю, выживая и залечивая раны физические», — сказала дипломат.

Она отметила, что пережитый опыт невозможно исказить фальсификациями, и именно эти дети в будущем передадут следующим поколениям понимание произошедшего. Захарова также обратила внимание на серьезный ущерб психологическому здоровью несовершеннолетних.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко назвал украинский неонацизм угрозой не только местному населению, но и всему миру, а глава ведомства Сергей Лавров заявил о необходимости ликвидировать «нацистские основы» на Украине как условие безопасности России.

