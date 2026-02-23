Путин: Россия сражается за будущее, независимость, правду и справедливость

Борис Сатаров
Президент заявил, что на передовой стоят солдаты и офицеры ВС РФ.

Церемония награждения героев СВО в Кремле

Фото: © РИА Новости/Кристина Соловьёва

Владимир Путин в День защитника Отечества провел в Кремле торжественную церемонию награждения героев специальной военной операции. Об этом 23 февраля сообщил президент РФ.

«Россия сражается за свое будущее, за независимость, за правду и справедливость», — заявил глава государства.

Он отметил, что на передовой борьбы за будущее страны находятся солдаты и офицеры Вооруженных сил России, бойцы нацгвардии, сотрудники МВД, спецслужб и других подразделений. Путин поблагодарил военных за службу и призвал их всегда помнить об ответственности за судьбу подчиненных.

В ходе церемонии президент вручил государственные награды военнослужащим, удостоенным звания Героя России и ордена Мужества.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин поздравил россиян, ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооруженных Сил РФ с Днем защитника Отечества. В своем поздравлении глава государства отметил, что праздник является символом народной любви к защитникам Родины и гордости за тех, кто посвятил свою жизнь службе в армии, стоял на страже суверенитета и безопасности страны.

Путин подчеркнул, что память о героических поступках солдат и командиров бережно сохраняется в каждом поколении, а современные защитники России достойно продолжают лучшие традиции предков, укрепляя обороноспособность государства.

Президент также обратил внимание, что 2026 год объявлен Годом единства народов, и именно это единство на протяжении веков служило основой для побед в самых тяжелых войнах. Он особо выделил важность многонационального состава российской армии, где служат люди разного происхождения и вероисповедания, объединенные патриотизмом и ответственностью за судьбу Родины.

Глава государства напомнил, что в ходе специальной военной операции военнослужащие героически отстаивают интересы страны, сражаясь плечом к плечу. Он заявил, что в умении вместе побеждать ради общих целей заключается колоссальная сила армии и многонационального общества, выразив уверенность, что это единство сохранится и в будущем.

