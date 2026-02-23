Не сцена, а поле: сын Филиппа Киркорова стал игроком популярного футбольного клуба

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

Мартин уже успел дебютировать за новую команду.

В каком футбольном клубе играет сын Филиппа Киркорова

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Федор Успенский

Сын Филиппа Киркорова стал игроком футбольной академии «2DROTS»

Сын народного артиста РФ Филиппа Киркорова сделал серьезный шаг в спортивной карьере. Мартин в 13 лет стал игроком футбольной академии «2DROTS» — одного из самых узнаваемых любительских проектов в России. В молодежном составе клуба уже играет Александр Плющенко, сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко.

Юный футболист с воодушевлением приступил к занятиям и провел первую тренировку вместе с новыми партнерами по команде. В академии отметили, что новичка приняли тепло, а сам он продемонстрировал боевой настрой.

«Киркоров JR теперь у нас в Академии 2DROTS! Рады приветствовать Мартина в нашей команде! Сегодня он провел свою первую тренировку: теплый прием, отличная атмосфера и боевой настрой! Добро пожаловать в семью 2DROTS!» — сообщили в пресс-службе клуба.

Уже в тот же день Мартин вышел на поле в составе команды. Его дебютный матч завершился поражением «2DROTS» от «4 ТУР НАПИКЕ», однако для юного спортсмена это стало важным этапом.

У Филиппа Киркорова также есть дочь Алла-Виктория. Оба ребенка появились на свет благодаря суррогатному материнству. Весной 2025 года артист пережил личную утрату — скончался его отец Бедрос Киркоров.

