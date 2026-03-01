Знают не все родители: какой простой прием помогает детям заговорить быстрее

Диана Кулманакова
Этот метод работает при чтении книг малышам.

Как развить речь и дикцию у детей до года

Mirror: один простой прием помогает детям заговорить быстрее

Многие родители уверены, что главное для развития речи малыша — как можно больше читать ребенку вслух. Но логопеды утверждают: есть одна маленькая деталь, которая может значительно ускорить этот процесс. И она заключается не в том, чтобы читать больше, а в том, чтобы вовремя замолчать. Об этом сообщает Mirror.

В возрасте 9–12 месяцев дети начинают понимать часто повторяющиеся слова вроде «мама» и «папа», а после года уже пытаются соединять звуки в простые слова и фразы. Специалисты рекомендуют читать детям с самого рождения — это стимулирует развитие мозга, формирование привязанности и речевые навыки.

Что советуют логопеды

Детские логопеды советуют родителям во время чтения рифмованных книг делать паузу перед знакомыми словами. Это нужно для того, чтобы ребенок сам попробовал их произнести.

Ритмичные и предсказуемые истории особенно хорошо работают для развития речи. Когда взрослый останавливается перед ключевым словом, у малыша появляется шанс «заполнить пробел» — даже если это будет всего один звук или попытка повторить окончание.

Такой прием:

  • стимулирует активную речь,
  • расширяет словарный запас,
  • повышает уверенность ребенка,
  • особенно полезен детям, которым сложно говорить.

Дополнительные рекомендации специалистов

Эксперты из детской больницы Лондона рекомендуют родителям:

  • знакомить малышей с новыми звуками и объяснять их значение;
  • играть по очереди, чтобы развивать коммуникативные навыки;
  • объединять слова по смыслу (например, «мяч», «машина», «мишка» — в категорию «игрушки»);
  • активно использовать стишки и детские песенки;
  • учить новые слова через игру и чтение.

Специалисты подчеркивают: главное — регулярность и живое общение. Даже короткие ежедневные занятия дают больший эффект, чем редкие, но длительные «уроки».

