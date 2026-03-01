Знают не все родители: какой простой прием помогает детям заговорить быстрее

Этот метод работает при чтении книг малышам.
Фото: 5-tv.ru
Mirror: один простой прием помогает детям заговорить быстрее
Многие родители уверены, что главное для развития речи малыша — как можно больше читать ребенку вслух. Но логопеды утверждают: есть одна маленькая деталь, которая может значительно ускорить этот процесс. И она заключается не в том, чтобы читать больше, а в том, чтобы вовремя замолчать. Об этом сообщает Mirror.
В возрасте 9–12 месяцев дети начинают понимать часто повторяющиеся слова вроде «мама» и «папа», а после года уже пытаются соединять звуки в простые слова и фразы. Специалисты рекомендуют читать детям с самого рождения — это стимулирует развитие мозга, формирование привязанности и речевые навыки.
Что советуют логопеды
Детские логопеды советуют родителям во время чтения рифмованных книг делать паузу перед знакомыми словами. Это нужно для того, чтобы ребенок сам попробовал их произнести.
Ритмичные и предсказуемые истории особенно хорошо работают для развития речи. Когда взрослый останавливается перед ключевым словом, у малыша появляется шанс «заполнить пробел» — даже если это будет всего один звук или попытка повторить окончание.
Такой прием:
- стимулирует активную речь,
- расширяет словарный запас,
- повышает уверенность ребенка,
- особенно полезен детям, которым сложно говорить.
Дополнительные рекомендации специалистов
Эксперты из детской больницы Лондона рекомендуют родителям:
- знакомить малышей с новыми звуками и объяснять их значение;
- играть по очереди, чтобы развивать коммуникативные навыки;
- объединять слова по смыслу (например, «мяч», «машина», «мишка» — в категорию «игрушки»);
- активно использовать стишки и детские песенки;
- учить новые слова через игру и чтение.
Специалисты подчеркивают: главное — регулярность и живое общение. Даже короткие ежедневные занятия дают больший эффект, чем редкие, но длительные «уроки».
