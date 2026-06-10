Опубликовано видео пожара в здании панорамы «Обороны Севастополя»

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 23 0

По предварительным данным, уникальное произведение искусства было утрачено.

Фото, видео: 5-tv.ru

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В результате удара украинского дрона по зданию панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» вспыхнул пожар, который поставил под угрозу исчезновения уникальное живописное полотно. Кадры горящего музея оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Атака на панораму произошла в ночь на 10 июня. Беспилотник нанес удар по зданию. Снаряд пробил кровлю и спровоцировал пожар на крыше, которому был присвоен четвертый ранг сложности. К ликвидации возгорания были привлечены все экстренные службы города, несколько десятков пожарных и более 20 единиц техники.

По предварительным данным, работа живописца Франца Рубо практически уничтожена.

Панорама была открыта 14 мая 1905 года. Полотно создавалось два года. Размер холста этого произведения искусства: 14 на 115 метров.

«Оборона Севастополя» однажды уже чуть не была уничтожена в пожаре после обстрела немецко-фашистскими захватчиками в 1942 году. Но тогда 86 фрагментов удалось вынести из горящего здания. Со временем работу Рубо удалось восстановить.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала варварским актом атаку ВСУ на панораму «Оборона Севастополя». Она подчеркнула, что Запад руками киевского режима пытается уничтожить свидетельства своих поражений и наши исторические памятники.

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