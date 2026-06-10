«Историю нельзя победить»: Песков про атаку на Севастополь

Песков назвал удар по панораме в Севастополе подтверждением правоты России

Атака украинского беспилотника на здание панорамы «Оборона Севастополя» лишний раз доказывает справедливость борьбы России за свои регионы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы видим, что киевский режим начал наносить удары по истории, но историю нельзя победить. Также как нельзя у нас забыть об этой истории», — заявил он.

Такие удары лишний раз подчеркивают правоту России в нашей борьбе за российские регионы, считает Песков.

«Эта борьба завершится победой, так же как не вызывает сомнения то, что этот разрушенный, столь важный с точки зрения символизма исторического значения объект будет восстановлен и будет краше прежнего», — подчеркнул представитель Кремля.

Он акцентировал, что целенаправленное уничтожение культурного наследия лишь обнажает истинные намерения киевских властей. При этом в Кремле не сомневаются в том, что уникальное полотно Франца Рубо возродят, как это уже произошло после разрушения панорамы фашистами в 1942 году.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ночь на 10 июня вражеский беспилотник нанес прицельный удар по кровле музея-панорамы «Оборона Севастополя», что привело к масштабному пожару и угрозе полного уничтожения бесценного шедевра.

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